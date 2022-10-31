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Giriş Tarihi: 31.10.2022 13:30 Son Güncelleme: 31.10.2022 13:30

G İle Başlayan Bitki İsimleri - G Harfi İle Başlayan Bitki İsmi Var Mı, Kaç Tane ve Hangileri?

G İle Başlayan Bitki İsimleri - G Harfi İle Başlayan Bitki İsmi Var Mı, Kaç Tane ve Hangileri?

Günlük hayatımızı oluşturan kelimelerin dışında yeni kelimeler öğrenmek, dilinizi geliştirmek ya da oynadığınız bir kelime oyununda rakibinizden üstün olmak için harflere hakim olmak gerekmektedir. G harfi günlük hayatta çok fazla kullandığımız bir harf olmasa da özellikle kelime oyunlarında çok karşımıza çıkmaktadır. G ile başlayan bitki ve eşya isimleri bulmak bazen düşündüğünüzden daha zorlayıcı olabilir yani… İşte bu yazımızı sizin tüm bu sorulardan kurtarmak için hazırladık. Buyurun detaylara beraber bakalım.

Alfabemizin ve dilimizde kullandığımız kelimelerin esnekliği ve çeşitliliği dilimizin ne kadar zengin olduğunun göstergeleridir. Günlük hayatımızı oluşturan kelimeler dışında kelimeler de bulunması ve istediğimiz kelimelerin dilimizde karşılığını bulabiliyor olmak dünya dilleri açısından Türkçeyi çok zengin bir dil olarak göstermektedir. Bazı harfler sık kullanılmasa ya da sık karşımıza çıkmasa bile dilimizde birçok kelime barındırmaktadır. Şimdi detaylarına geçeceğimiz G harfi ile başlayan bitki isimleri de bu kategoride sayabileceğimiz kelimelerdir.

G Harfi İle Başlayan Bitki İsimleri

G harfi ile bir bitki ilk anda aklımıza gelmese bile yazımızı okuduğunuzda aslında hepsini bildiğinizi fark edeceğiniz bitki isimlerinden oluşmaktadır. Belki belli mevsimlerde karşılaştığımız belki de evimizde baktığımız bu bitki isimlerine beraber bakalım.

  • GELİNCİK: Kırmızı renkli bir yaz bitkisidir. Çoğu zaman yüksek rakımlı yerlerde görülür.
  • GİNSENG: Özellikle şifa özelliği ile bilinen Ginseng bitkisi aynı zamanda ölümsüzlük kökü olarak da bilinir.
  • GÜL: birden çok renk ve desende yetişen güzel kokulu bir bitkidir. Kozmetik sektöründe de kullanılır.
  • GÜZEL AVRAT OTU: çay olarak içilebilen ya da kozmetik sektöründe de kullanılan bu bitki özellikle hayvanlar tarafından iştahla yenmesi ile de bilinmektedir.
  • GÜLHATMİ: Geniş yapraklı bir süs bitkisidir, iltihap söktürücü özelliği ile de bilinir.
  • GÜMÜŞDÜĞME: Kokulu ve otsu bir bitkidir. Günümüzde özellikle migreni tedavi ettiği düşünülen bir bitki olarak karşımıza çıkar.
  • GAZEL OTU: Geyik Otu ismi ile de karşımıza çıkabilmektedir. Süs bitkisi olarak yetiştirilen bitki çeşididir.

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G İle Başlayan Bitki İsimleri - G Harfi İle Başlayan Bitki İsmi Var Mı, Kaç Tane ve Hangileri?
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