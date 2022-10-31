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Giriş Tarihi: 31.10.2022 14:07 Son Güncelleme: 31.10.2022 14:07

G İle Başlayan Eşya İsimleri - G Harfi İle Başlayan Eşya İsmi Var Mı, Kaç Tane ve Hangileri?

G İle Başlayan Eşya İsimleri - G Harfi İle Başlayan Eşya İsmi Var Mı, Kaç Tane ve Hangileri?

Alfabenin 8. Sırasındaki harf olan g harfi dilimizde bolca kullanılan sessiz bir harftir. G ile başlayan birçok kelime ve isim mevcuttur. Gündelik hayatımızla iç içe olan eşyaların da bir ismi vardır ve bu isimlerin bazıları g harfi ile başlayan isimlerdir. Eşyaların ismini bilmek hem kelime dağarcığımızı genişletmek adına hem de genel kültürümüzü zenginleştirmek adına oldukça önemlidir.

Eşyalar hayatımızın vazgeçilmezi ve işlerimizi büyük ölçüde kolaylaştıran araçlardır. Günden güne yeni eşyalar icat edildiği için eşya isimleri listesi de bu sebeple büyümektedir. Peki g harfi ile başlayan eşya ismi var mı? G harfi ile başlayan eşya isimleri nelerdir? Bu soruların yanıtlarını sizler için derleyip hazırladığımız yazımızda bulabilirsiniz.

G Harfi İle Başlayan Eşya İsimleri

G harfiyle başlayan birçok eşya ismi vardır. Bahsi geçen eşyaların isimlerinin hepsini ezberlemek tabi ki zordur ama baş harflerine göre öğrenildiği vakit daha akılda kalıcı olacaktır. G harfiyle başlayan eşya isimlerini şöyle sıralayabiliriz;

  • Gardrop ( içine kıyafet konulan yatak odası mobilyası )
  • Gazetelik ( içine dergi ve gazete konulan eşya )
  • Gırgır ( halı ve kilimleri temizleyen minik el süpürgesi )
  • Gitar ( telli çalgı )
  • Güveç ( kilden yapılan tencere )
  • Gramofon ( plakları çalmaya yarayan müzik kutusu )
  • Gözlük ( görüş iyileştiren aksesuar )
  • Gaz lambası ( gaz yağı ile kullanılan ışık kaynağı )
  • Gömlek ( vücudun üst kısmına giyilen giysi )

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