G İle Başlayan Kelimeler Nelerdir? Türkçe ve İngilizce G Harfi İle Başlayan 5 Harfli Kelimeler

Türkçede toplam 29 harf bulunuyor. Bu harflerin sekizincisi ise g olarak biliniyor. Oyunlarda ve derslerde sık sık g ile başlayan kelimeler ve g ile başlayan ingilizce kelimeler soruluyor. Aynı zamanda yeni ebeveyn olacaklar mutlaka g harfi ile başlayan kelimeler arasından kız ve erkek isimleri arıyor. Bu yazımızda sizin için Türkçe ve ingilizce g harfi ile başlayan 5 harfli kelimeleri derledik.
Türkçede g harfi ile başlayan 73 kelime vardır. Bu kelimelerden bazılarını aşağıda bulabilirsiniz:
Türkçede g harfi ile başlayan 226 kelime vardır. Bu kelimelerden bazılarını aşağıda bulabilirsiniz:
Türkçede g harfi ile başlayan 212 kelime vardır. Bu kelimelerden bazılarını aşağıda bulabilirsiniz:
Eğer ebeveyn olacaksanız g harfi ile başlayan kız isimlerini merak ediyor olabilirsiniz. Aşağıda g harfi ile başlayan kız isimlerinden bazılarını bulabilirsiniz:
Günümüzde g ile başlayan pek çok erkek adı bulunuyor. Aşağıda g harfi ile başlayan erkek isimlerinden bazılarını bulabilirsiniz:
Dünya üzerinde yaşayan pek çok hayvan bulunuyor. Bu hayvanlardan bir kısmının ismi ise g harfi ile başlıyor. Aşağıda g harfi ile başlayan bazı hayvanları bulabilirsiniz:
G harfi ile başlayan eşyalar özellikle oyunlarda önem kazanıyor. Aşağıda g harfi ile başlayan eşyaları bulabilirsiniz:
Doğanın güzellikleri arasında yer alan bitkilerden bazılarının ismi g harfi ile başlıyor. Aşağıda g harfi ile başlayan bitki isimlerini bulabilirsiniz:
Türkçede olduğu gibi İngilizcede de g ile başlayan kelimeler bulunuyor. Aşağıda g harfli ingilizce kelimeleri ve anlamlarını bulabilirsiniz: