G İle Başlayan Kelimeler Nelerdir? Türkçe ve İngilizce G Harfi İle Başlayan 5 Harfli Kelimeler

Türkçede toplam 29 harf bulunuyor. Bu harflerin sekizincisi ise g olarak biliniyor. Oyunlarda ve derslerde sık sık g ile başlayan kelimeler ve g ile başlayan ingilizce kelimeler soruluyor. Aynı zamanda yeni ebeveyn olacaklar mutlaka g harfi ile başlayan kelimeler arasından kız ve erkek isimleri arıyor. Bu yazımızda sizin için Türkçe ve ingilizce g harfi ile başlayan 5 harfli kelimeleri derledik.

G ile Başlayan 4 Harfli Kelimeler

Türkçede g harfi ile başlayan 73 kelime vardır. Bu kelimelerden bazılarını aşağıda bulabilirsiniz:

Geri

Gezi

Gıda

Grup

Grip

Gişe

Gibi

Güya

Gıdı

Gine

G ile Başlayan 5 Harfli Kelimeler

Türkçede g harfi ile başlayan 226 kelime vardır. Bu kelimelerden bazılarını aşağıda bulabilirsiniz:

Gayet

Geçit

Gelir

Gelin

Garaj

Gamze

Gazap

Gölge

Gölet

Gerek

G ile Başlayan 6 Harfli Kelimeler

Türkçede g harfi ile başlayan 212 kelime vardır. Bu kelimelerden bazılarını aşağıda bulabilirsiniz:

Gayret

Geçmiş

Grafik

Gündüz

Gürbüz

Gofret

Glüten

Gerdan

Gerçek

Gemlik

G ile Başlayan Kız İsimleri

Eğer ebeveyn olacaksanız g harfi ile başlayan kız isimlerini merak ediyor olabilirsiniz. Aşağıda g harfi ile başlayan kız isimlerinden bazılarını bulabilirsiniz:

Gaye

Güneş

Gökçe

Gamze

Gizem

Göksu

Gönül

Görkem

Gonca

Göknur

G ile Başlayan Erkek İsimleri

Günümüzde g ile başlayan pek çok erkek adı bulunuyor. Aşağıda g harfi ile başlayan erkek isimlerinden bazılarını bulabilirsiniz:

Giray

Gökalp

Gökberk

Günalp

Güney

Gökhan

Güven

Gürdal

Göktuğ

Gencay

G ile Başlayan Hayvanlar

Dünya üzerinde yaşayan pek çok hayvan bulunuyor. Bu hayvanlardan bir kısmının ismi ise g harfi ile başlıyor. Aşağıda g harfi ile başlayan bazı hayvanları bulabilirsiniz:

Goril

Gergedan

Geyik

Gelincik

Güvercin

Galagogiller

Guguk kuşu

Güve

Gelin balığı

Geko

G ile Başlayan Eşyalar

G harfi ile başlayan eşyalar özellikle oyunlarda önem kazanıyor. Aşağıda g harfi ile başlayan eşyaları bulabilirsiniz:

Gitar

Gözlük

Gaz lambası

Gömlek

Gırgır

Gardırop

Gramofon

Gecelik

Gazete

Gazetelik

G ile Başlayan Bitkiler

Doğanın güzellikleri arasında yer alan bitkilerden bazılarının ismi g harfi ile başlıyor. Aşağıda g harfi ile başlayan bitki isimlerini bulabilirsiniz:

Gelincik

Gül

Gürgen

Göknar

Ginseng

Gardenya

Greyfurt

Gülhatmi

Gazel otu

Güzel avrat otu

G ile Başlayan İngilizce Kelimeler

Türkçede olduğu gibi İngilizcede de g ile başlayan kelimeler bulunuyor. Aşağıda g harfli ingilizce kelimeleri ve anlamlarını bulabilirsiniz: