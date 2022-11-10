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Giriş Tarihi: 10.11.2022 10:49 Son Güncelleme: 10.11.2022 10:49

G İle Başlayan Kelimeler Nelerdir? Türkçe ve İngilizce G Harfi İle Başlayan 5 Harfli Kelimeler

G İle Başlayan Kelimeler Nelerdir? Türkçe ve İngilizce G Harfi İle Başlayan 5 Harfli Kelimeler

G ile başlayan kelimeler nelerdir diye düşünüyorsanız, doğru yerdesiniz. Yapılan araştırmalara göre pek çok insan Türkçede yer alan harflerin oluşturduğu kelimeleri merak ediyor. Alfabemizin 8. harfi olarak yer alan g harfi ile başlayan kelimeler ve g ile başlayan ingilizce kelimeler hakkında detaylı araştırmayı sizin için yaptık. Türkçe ve ingilizce g harfi ile başlayan 5 harfli kelimeler yazımızın devamında sizinle.

Türkçede toplam 29 harf bulunuyor. Bu harflerin sekizincisi ise g olarak biliniyor. Oyunlarda ve derslerde sık sık g ile başlayan kelimeler ve g ile başlayan ingilizce kelimeler soruluyor. Aynı zamanda yeni ebeveyn olacaklar mutlaka g harfi ile başlayan kelimeler arasından kız ve erkek isimleri arıyor. Bu yazımızda sizin için Türkçe ve ingilizce g harfi ile başlayan 5 harfli kelimeleri derledik.

G ile Başlayan 4 Harfli Kelimeler

Türkçede g harfi ile başlayan 73 kelime vardır. Bu kelimelerden bazılarını aşağıda bulabilirsiniz:

  • Geri
  • Gezi
  • Gıda
  • Grup
  • Grip
  • Gişe
  • Gibi
  • Güya
  • Gıdı
  • Gine

G ile Başlayan 5 Harfli Kelimeler

Türkçede g harfi ile başlayan 226 kelime vardır. Bu kelimelerden bazılarını aşağıda bulabilirsiniz:

  • Gayet
  • Geçit
  • Gelir
  • Gelin
  • Garaj
  • Gamze
  • Gazap
  • Gölge
  • Gölet
  • Gerek

G ile Başlayan 6 Harfli Kelimeler

Türkçede g harfi ile başlayan 212 kelime vardır. Bu kelimelerden bazılarını aşağıda bulabilirsiniz:

  • Gayret
  • Geçmiş
  • Grafik
  • Gündüz
  • Gürbüz
  • Gofret
  • Glüten
  • Gerdan
  • Gerçek
  • Gemlik

G ile Başlayan Kız İsimleri

Eğer ebeveyn olacaksanız g harfi ile başlayan kız isimlerini merak ediyor olabilirsiniz. Aşağıda g harfi ile başlayan kız isimlerinden bazılarını bulabilirsiniz:

  • Gaye
  • Güneş
  • Gökçe
  • Gamze
  • Gizem
  • Göksu
  • Gönül
  • Görkem
  • Gonca
  • Göknur

G ile Başlayan Erkek İsimleri

Günümüzde g ile başlayan pek çok erkek adı bulunuyor. Aşağıda g harfi ile başlayan erkek isimlerinden bazılarını bulabilirsiniz:

  • Giray
  • Gökalp
  • Gökberk
  • Günalp
  • Güney
  • Gökhan
  • Güven
  • Gürdal
  • Göktuğ
  • Gencay

G ile Başlayan Hayvanlar

Dünya üzerinde yaşayan pek çok hayvan bulunuyor. Bu hayvanlardan bir kısmının ismi ise g harfi ile başlıyor. Aşağıda g harfi ile başlayan bazı hayvanları bulabilirsiniz:

  • Goril
  • Gergedan
  • Geyik
  • Gelincik
  • Güvercin
  • Galagogiller
  • Guguk kuşu
  • Güve
  • Gelin balığı
  • Geko

G ile Başlayan Eşyalar

G harfi ile başlayan eşyalar özellikle oyunlarda önem kazanıyor. Aşağıda g harfi ile başlayan eşyaları bulabilirsiniz:

  • Gitar
  • Gözlük
  • Gaz lambası
  • Gömlek
  • Gırgır
  • Gardırop
  • Gramofon
  • Gecelik
  • Gazete
  • Gazetelik

G ile Başlayan Bitkiler

Doğanın güzellikleri arasında yer alan bitkilerden bazılarının ismi g harfi ile başlıyor. Aşağıda g harfi ile başlayan bitki isimlerini bulabilirsiniz:

  • Gelincik
  • Gül
  • Gürgen
  • Göknar
  • Ginseng
  • Gardenya
  • Greyfurt
  • Gülhatmi
  • Gazel otu
  • Güzel avrat otu

G ile Başlayan İngilizce Kelimeler

Türkçede olduğu gibi İngilizcede de g ile başlayan kelimeler bulunuyor. Aşağıda g harfli ingilizce kelimeleri ve anlamlarını bulabilirsiniz:

  • Grass: Çimen
  • Genius: Dahi, deha
  • Gape: Esnemek
  • Giant: Dev
  • Gravel: Çakıl
  • Gold: Altın
  • Graft: Aşı
  • Grave: Mezar
  • Glad: Memnun
  • Gum: Sakız

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G İle Başlayan Kelimeler Nelerdir? Türkçe ve İngilizce G Harfi İle Başlayan 5 Harfli Kelimeler
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