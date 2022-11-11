Ğ İle Başlayan Kelimeler Nelerdir? Türkçe ve İngilizce Ğ Harfi İle Başlayan Kelime Var Mı?

Türkçe'de ilk harfi ğ ile başlayan kelimeler var mı sorusu, çoğu kişinin bilmediği ve öğrenmek istediği bir konudur. Yumuşak g ile başlayan kelimeler arasında hangilerinin olduğunu ve örneklerini merak edenler olabilir. Türkçe kökenli veya dilimize sonradan geçen yabancı kelimeler içinde yumuşak g harfiyle başlayan kelimeler var mıdır? Sadece Türkçe'de değil, Azerice, Kazakça, Tatarca, Lazca ve Çerkesçe'de bulunan ğ harfi ve bu harfle başlayan kelimeler hangileridir?

Ğ ile Başlayan Kelimeler Nelerdir?

Alfabemizde bilindiği üzere yumuşak g harfi vardır. Fakat, Türkçe'de ilk harfi ğ olan hiçbir kelime yoktur. Bu harf sadece, kelimenin aralarında veya sonunda kullanılır. Aksi mümkün değildir. İçinde ğ harfi geçen veya sonu ğ harfi ile biten kelimeler arasında aşağıdakiler bulunur.

İçinde Ğ Harfi Olanlar

3 Harfliler

AĞA, BAĞ, CAĞ, ÇAĞ, ÇIĞ, ÇİĞ, DAĞ

4 Harfliler

AĞAÇ, AĞDA, AĞIL, AĞIM, AĞIR, AĞIT, AĞIZ, DOĞA, DOĞU, EĞİM

5 Harfliler

BAĞCI, BAĞIŞ, BELİĞ, BOĞAZ, BOĞMA, BOĞUK, BUĞRA

6 Harfliler

AĞABEY, AĞAÇLI, AĞARMA, AĞARTI

Sonu Ğ ile Bitenler

ALTINDAĞ, SAMANDAĞ, TEKİRDAĞ, YANARDAĞ, AKÇADAĞ, SIRADAĞ, ALADAĞ, BAŞBUĞ, BEYDAĞ, DEBBAĞ, ELAZIĞ, MEBLAĞ, TEBLİĞ