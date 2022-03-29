G İle Başlayan Şehir: Türkiye’de G Harfi İle Başlayan Şehir Ve İl İsimleri

Öğrenmek ne kadar önemliyse öğrendiklerimizi tekrar edip pekiştirmek de bir o kadar önemlidir. Tekrar sayesinde hem zihnimizi her zaman canlı tutacağız hem de öğrendiğimiz bilgilerin hayat boyu aklımızda kalmasını sağlayacağız. İşte kelimeler ile ilgili, özellikle şehir isimlerini size hatırlatırken pekiştirmenize de katkı sağlayacağız.

Türkiye'de G Harfi İle Başlayan Şehirler

Bazı şeyleri düşündüğümüz anda bulamamak çok can sıkıcı olabiliyor. Merak etmeyin bu listeyi bir kere gördükten sonra G ile şehir listesi her zaman aklınızda kalacak. Ülkemizde G harfi ile başlayan 3 adet şehir bulunmaktadır. İşte ülkemizde G ile şehirler ve bulundukları gölgeler;

Gaziantep: Güneydoğu Anadolu bölgesinde bulunan bu şehir ülkemizin en kalabalık 6.şehri olarak da bilinir.

Giresun: Doğu Karadeniz bölgesinde bulunur.

Gümüşhane: yine Doğu Karadeniz bölgesinde bulunan bir ilimizdir.

G İle Ülke İsimleri

Ülkemizde G harfi ile başlayan sadece 3 şehrimiz bulunsa da dünya genelinde G harfi ile başlayan 14 ülke bulunmaktadır. G harfi ile ülke isimleri listemizi sizin için hazırladık;