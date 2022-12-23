G İle Biten Kelimeler Nelerdir? Türkçe 3, 4, 5, 6 Harfli Sonu G İle Biten Kelimeler Listesi

Bilindiği üzere dilimizde g ile biten bazı kelimeler bulunur. Sonu g ile biten kelimeler, daha çok yabancı dillerden alınmıştır. Harf sayısı ne olursa olsun, g ile biten 4 harfli kelimeler de dahil olmak üzere çoğu esasında Türkçe kökenli değildir. Çünkü dil bilgisi kurallarına göre, bir sözcüğün yumuşak ünsüz ile bitmesi görülmeyen bir durumdur. Bu nedenle, kelimelerin sonunda B, G ve D gibi harflere nadir rastlanır. Türkçe'de G ile biten kelime var mı? Yoksa hepsi yabancı kökenli mi?
Türkçe, dünyanın en zengin dillerinden biri olarak bilinir. Gramer yapısına bakıldığında ise yumuşak ünsüz harflerin sözcüklerin sonunda bulunması kurallara uygun değildir. Bu yüzden, sonu g ile biten kelimelerin çoğu diğer dillere aittir. Söz konusu sözcükler genel olarak bilimsel terimleri, meslekleri ve ünvanları ifade eder. Bunların çoğu, Arapça, Farsça, İngilizce ve hatta Fransızca gibi dillerden Türkçe'ye geçmiştir. Bu bakımdan, tam olarak dilimize ait olduklarını söylemek yanlış olur. Buna karşın, Orta Asya dillerinde sonu g ile biten kelimeler oldukça yaygındır. Fakat, ülkemiz topraklarında konuşulan Türkçe'de g ile biten sözcük yoktur. Aşağıda 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 harfli olan ve sonunda g harfi bulunan kelimeler sıralanmıştır.
3 Harfliler
Alg
Erg
Org
4 Harfliler
Morg
Prag
5 Harfliler
Sarig
Eglog
6 Harfliler
Analog
Doping
Ekolog
Epilog
Jeolog
Miting
Prolog
Puding
Simurg
Teolog
Ürolog
Zoolog
7 Harfliler
Aysberg
Biyolog
Bovling
Demagog
Diftong
Diyalog
Etnolog
Filolog
8 Harfliler
Arkeolog
Astrolog
Bumerang
Etimolog
Fizyolog
Psikolog
Radyolog
Sismolog
Sosyolog
Türkolog