G İle Biten Kelimeler Nelerdir? Türkçe 3, 4, 5, 6 Harfli Sonu G İle Biten Kelimeler Listesi

Bilindiği üzere dilimizde g ile biten bazı kelimeler bulunur. Sonu g ile biten kelimeler, daha çok yabancı dillerden alınmıştır. Harf sayısı ne olursa olsun, g ile biten 4 harfli kelimeler de dahil olmak üzere çoğu esasında Türkçe kökenli değildir. Çünkü dil bilgisi kurallarına göre, bir sözcüğün yumuşak ünsüz ile bitmesi görülmeyen bir durumdur. Bu nedenle, kelimelerin sonunda B, G ve D gibi harflere nadir rastlanır. Türkçe'de G ile biten kelime var mı? Yoksa hepsi yabancı kökenli mi?

G ile Biten Kelimeler Nelerdir?

Türkçe, dünyanın en zengin dillerinden biri olarak bilinir. Gramer yapısına bakıldığında ise yumuşak ünsüz harflerin sözcüklerin sonunda bulunması kurallara uygun değildir. Bu yüzden, sonu g ile biten kelimelerin çoğu diğer dillere aittir. Söz konusu sözcükler genel olarak bilimsel terimleri, meslekleri ve ünvanları ifade eder. Bunların çoğu, Arapça, Farsça, İngilizce ve hatta Fransızca gibi dillerden Türkçe'ye geçmiştir. Bu bakımdan, tam olarak dilimize ait olduklarını söylemek yanlış olur. Buna karşın, Orta Asya dillerinde sonu g ile biten kelimeler oldukça yaygındır. Fakat, ülkemiz topraklarında konuşulan Türkçe'de g ile biten sözcük yoktur. Aşağıda 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 harfli olan ve sonunda g harfi bulunan kelimeler sıralanmıştır.

3 Harfliler

Alg

Erg

Org

4 Harfliler

Morg

Prag

5 Harfliler

Sarig

Eglog

6 Harfliler

Analog

Doping

Ekolog

Epilog

Jeolog

Miting

Prolog

Puding

Simurg

Teolog

Ürolog

Zoolog

7 Harfliler

Aysberg

Biyolog

Bovling

Demagog

Diftong

Diyalog

Etnolog

Filolog

8 Harfliler

Arkeolog

Astrolog

Bumerang

Etimolog

Fizyolog

Psikolog

Radyolog

Sismolog

Sosyolog

Türkolog