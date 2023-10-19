Gabriel Garcia Marquez Kitapları - Gabriel Garcia Marquez Sözleri, Hayatı ve Bütün Eserleri

Gabriel García Márquez, 20. yüzyılın en önemli yazarlarından biridir. Latin Amerika büyülü gerçekçilik akımının öncülerinden olan Márquez, gerçekçilik ve fanteziyi harmanlayan eserleriyle dünya çapında milyonlarca okuyucunun beğenisini kazanmıştır. Márquez'in kitapları, gerçekçilik ve fanteziyi harmanlayan anlatım ile yazılmıştır. Gabriel Garcia Marquez kitapları, sözleri, hayatı ve bütün eserleri büyülü gerçekçilik tarzıyla modern dünya edebiyatının önemli bir figürü olarak anılmaya devam etmektedir.
Gabriel Garcia Marquez Kitapları
Gabriel García Márquez, 20. yüzyılın en önemli yazarlarından biridir. Latin Amerika büyülü gerçekçilik akımının öncülerinden olan Márquez, gerçekçilik ve fanteziyi harmanlayan eserleriyle dünya çapında milyonlarca okuyucunun beğenisini kazanmıştır. Márquez'in kitaplarını şu şekilde sıralayabiliriz:
Romanlar
- Yüzyıllık Yalnızlık (1967)
- Albaya Mektup Yok (1961)
- Hanım Ana'nın Cenaze Töreni (1962)
- Silahlara Veda (1929)
- Çanlar Kimin İçin Çalıyor (1940)
- Kırmızı Pazartesi (1981)
- Labirentindeki General (1989)
- Başkan Babamızın Sonbaharı (1975)
- Bir Kayıp Denizci (1997)
Kısa öyküler
- Ölüler Ülkesi (1967)
- Kısa Hikâyeler (1972)
- Mavi Köpeğin Gözleri (1972)
- İyi Kalpli Eréndira (1972)
- Şer Saati (1983)
- Yaşlı Adam ve Deniz (1952)
- Kolera Günlerinde Aşk (1985)
- Aşk ve Öbür Cinler (1994)
- Anlatmak İçin Yaşamak (2002)
Oyunlar
- Fırtına (1956)
- Beşinci Sütun (1950)
Biyografi
Diğer
- Büyülü Gerçekçilik (1982)
- Seni Hatırlıyorum, Kolera (1996)
- Bir Yazarın Notları (2004)
Gabriel Garcia Marquez Sözleri, Hayatı ve Bütün Eserleri
Gabriel García Márquez'in hayatının ana hatlarını şu şekilde sıralayabiliriz:
- Doğum Tarihi ve Yeri: Gabriel García Márquez, 6 Mart 1927'de Kolombiya'nın Aracataca şehrinde doğdu. Bu kasaba, onun yazılarındaki hayali kasabaların ilham kaynağı oldu.
- Gençlik ve Eğitim: García Márquez, Kolombiya, Bogota'daki Bogotá Üniversitesi'nde hukuk okudu. Ancak yazarlık kariyerine yönelik büyük ilgi duydu ve gazetecilik alanında çalışmaya başladı.
- Gazetecilik Kariyeri: García Márquez, gençlik yıllarında gazetecilik yaparak meslek hayatına başladı. Kolombiya'da ve diğer Latin Amerika ülkelerinde birçok gazetede çalıştı. Gazetecilik kariyeri, onun yazarlık kariyerine büyük bir etki yapacaktı.
- Edebi Kariyeri: García Márquez, kısa hikayeler ve romanlar yazarak edebiyat dünyasına adım attı. "Yüzyıllık Yalnızlık" (Cien años de soledad) adlı romanı, uluslararası üne kavuşmasını sağladı ve büyülü gerçekçiliği geniş bir kitleye tanıttı.
- Büyülü Gerçekçilik: García Márquez, eserlerinde gerçeküstü olayları ve olağanüstü karakterleri, gerçek dünyayla iç içe geçiren büyülü gerçekçilik tarzını benimsedi. Bu tarz, onun eserlerinin belirgin özelliği oldu.
- Nobel Edebiyat Ödülü: Gabriel García Márquez, 1982 yılında Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazandı. Nobel Komitesi, onun "büyülü gerçekçilikle evrenin ve insanın trajik kaderini birleştirdiği eserleri" için ödüllendirdi.
- Etkisi: García Márquez, Latin Amerika edebiyatının önde gelen figürlerinden biri olarak kabul edilir. Eserleri, Latin Amerika'nın toplumsal ve politik sorunlarına ışık tutar ve büyülü gerçekçilik akımının uluslararası tanıtımına katkıda bulunur.
- Ölümü: Gabriel García Márquez, 17 Nisan 2014'te Mexico City, Meksika'da solunum yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. Ölümü, dünya çapında büyük bir yas ve saygı ile karşılandı.
Gabriel García Márquez'in önemli bazı sözlerini şu şekilde sıralayabiliriz:
- İnsan aşktan vazgeçerse yaşlanır.
- Seni sen olduğun için değil, seninle birlikte olduğumda ben olduğum için seviyorum.
- Hiç kimse gözyaşlarını hak etmez, onlara layık olan kişi ise zaten seni ağlatmaz.
- Sen istediğinde sana âşık olmaması, sana âşık olmadığı anlamına gelmez.
- Gerçek arkadaş, elini tutan, kalbine dokunandır.
- Birisine yabancılaşmanın en kötü biçimi yanında oturuyor olup ona hiçbir zaman ulaşamayacağını bilmektir.
- Tüm dünya için sadece bir kişi olabilirsin, fakat bazıları için sen bir dünyasın.
- Zamanı, onu seninle birlikte geçirmeye hazır olmayan biriyle geçirme.
- Bitti diye üzülme, "yaşandı" diye sevin.