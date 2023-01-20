Gaiplik Nedir? Gaiplik Kararı Hangi Durumlarda Verilir ve Nasıl Alınır, Süresi Ne Kadar?

Gaiplik nedir, hem hukukun hem de KPSS sınavının önemli konularındandır. Ölüm tehlikesi içinde kaybolana bir insandan çok uzun zamanda haber alınamaması üzerine verilir bu karar. Gaiplik kararı hangi durumlarda verilir, sorusuna yanıt gaip kişinin ölümüne kesin gözle bakılmasındadır. Bu durumda gaiplik süresi ne kadar ve gaiplik kararı nasıl alınır, kaybolan kişinin kaybolma süresi ve şartlarına bağlıdır. Bu çerçevede ele alınan terim KPSS sınavında adaylara genel kültür olarak sorulabilmektedir.

Gaiplik Nedir?

Türk Dil Kurumunda gaiplik, bir tehlikenin ölüm tehlikesi içinde kaybolması veya kendisinden uzun süre haber alınamaması sonucu yargıç kararı ile kişiliğine son vermesidir.

Bir hukuk terimi olan gaiplik hukukta da aynı anlama gelmektedir. Türk medeni kanununun 32. Maddesine göre "Kendisinden uzun süre haber alınamayan veya ölüm tehlikesi içinde kaybolan bir kişi hakkında ölüm ihtimali güçlü ise hakları bu kişiye bağlı olanlar tarafından başvurulan mahkemece kişinin gaipliğine karar verilir." Biçiminde yer almaktadır. Kişiye gaiplik hükmünün verilmesiyle gaip kişi hakkında pek çok sonuç doğar. Bunlar içinde en önemli olanı kişinin kişiliğine son verilmesidir. Bu karar sadece gerçek kişileri kapsamaktadır. Tüzel kişiler hakkında gaiplik verilemez.

Gaiplik Kararı Hangi Durumlarda Verilir

Sadece kaybolmak kişinin gaipliği için yeterli değildir. Kaybolma durumu büyük bir ölüm tehlikesi içinde gerçekleşmelidir. Ölüm tehlikesi içinde kaybolmaya örnek olarak savaşa katılma, denizde geminin batması, deprem esnasında kayıp olma gibi sıra dışı durumlar olmalıdır. Bir diğer durum ise kişiden uzun süre haber alınamamasıdır. Kişinin yaşayıp yaşamadığı kesinlikle şüphelidir. Tüm bu durumlarda hâkim tarafından olaya yönelik değerlendirme yapılır ve buna göre gaiplik kararı alınır.

Bunların yanında kişinin gaip sayılabilmesi için:

Belirli bir süre geçmelidir Kişinin ölümünde kanıtlanabilir olasılık olmalıdır Kanunda öngörülen kişilerin bu karar yönünden mahkemeye talepte bulunması gerekir Mahkeme karar yönelik hüküm oluşturabilmelidir.

Gaiplik Süresi Ne Kadar

Yukarıda belirlenen şartların sağlanması koşuluyla gaiplik kararının süresi iki çeşittir.