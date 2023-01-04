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Giriş Tarihi: 4.1.2023 09:45 Son Güncelleme: 4.1.2023 09:45

Galat Nedir? Galat-ı Meşhur Ne Demek, Türkçedeki Örnekleri Neler?

Galat kelimesiyle karşılaşan pek çok kişinin aklından galat ne demek sorusu geçer. Günlük hayat içerisinde sıklıkla kullanılmasa da Türkçede yerleşik olarak bulunan kelimeler vardır. Galat kelimesi de bu kelimeler arasında yer alır. Bu yazımızda sizin için galat-ı meşhur ne demek ve Türkçedeki Galatı meşhurlar nelerdir gibi soruların yanıtlarını derledik. Eğer siz de galatı meşhur nedir ya da galat-ı meşhur örnekleri nelerdir diye merak ediyorsanız, yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Galat Nedir? Galat-ı Meşhur Ne Demek, Türkçedeki Örnekleri Neler?

Günlük hayatta sıkça karşılaşılmayan bir kelime olduğundan, galatı duyanlar galat nedir diye düşünüyor. Galat-ı meşhur olarak da bilinen bu kelimenin pek çok anlamı bulunur. Peki, galat-ı meşhur ne demek? Türkçede galat-ı meşhur örnekleri çokça bilinir. Aşağıda Türkçedeki galatı meşhurlar nelerdir sorusunun yanıtını tüm detaylarıyla bulabilirsiniz. Galat-ı meşhur ne demek konusunun içeriği aşağıda sizinle.

Galat Ne Demek?

Türk Dil Kurumu üzerinden bakıldığında, galat kelimesinin çeşitli anlamlara sahip olduğu görülür. Bu anlamlar ise şu şekilde sıralanabilir:

  • Yanılma

  • Yanlış bir kelime ya da söz
  • Salyangoz kabuğu
  • Örülmüş sepet
  • İki ayaklı meyve sepeti

Galat-ı Meşhur Ne Demek?


Kelime ya da deyimlerin yanlış bir biçimde kullanılması galat-ı meşhur anlamına gelir. Herkesin doğru bildiği yanlışlar arasında yer alır. Bu da demektir ki; deyim ya da kelimenin yanlış bir biçimde halk arasında kullanılmasına galat-ı meşhur denir.

Galat-ı Meşhur Örnekleri Neler?

Pek çok insanın deyim, kalıp ya da sözcükleri yanlış kullanması galat-ı meşhur olarak bilinir. Aşağıda galat-ı meşhur örneklerini bulabilirsiniz.

  • Saatler olsun yanlış, sıhhatler olsun doğru.

  • Güzele bakmak sevaptır yanlış, güzel bakmak sevaptır doğru.
  • Göz var nizam var yanlış, göz var izan var doğru.
  • Aptala malum olurmuş yanlış, abdala malum olurmuş doğru.
  • Şok olmak yanlış, şoke olmak doğru.

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Galat Nedir? Galat-ı Meşhur Ne Demek, Türkçedeki Örnekleri Neler?
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