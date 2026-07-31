Galata’dan dünyaya açılan kampüs

Üniversite tercihi yapacak adaylar için kampüsün bulunduğu şehir, eğitim modeli, uygulama imkânları ve mezuniyet sonrası kariyer desteği artık en az bölüm seçimi kadar önem taşıyor. Özellikle büyük şehirlerde eğitim görmek isteyen öğrenciler, dersliklerin dışına taşan bir üniversite yaşamını tercih ediyor. İstanbul Galata Üniversitesi de bu yaklaşımı benimseyen yükseköğretim kurumlarından biri olarak öne çıkıyor. Galata'nın tarihi dokusu içinde konumlanan üniversite, öğrencilerine yalnızca akademik eğitim değil; kültür, sanat ve iş dünyasıyla iç içe bir öğrenim ortamı sunmayı hedefliyor.

TARİHİ BİR DOKUDA EĞİTİM

Beyoğlu'nun tarihi Pera bölgesinde yer alan kampüslerde eğitim veren üniversite, geçmişin mirasını günümüzün eğitim anlayışıyla buluşturuyor. Dersliklerin çevresinde müzeler, sanat galerileri, tiyatrolar, kütüphaneler ve kültür merkezlerinin bulunması, öğrencilerin sosyal gelişimlerini de destekleyen önemli bir avantaj oluşturuyor. Böylece kampüs yaşamı yalnızca ders saatleriyle sınırlı kalmıyor; öğrenciler İstanbul'un kültürel atmosferini eğitimlerinin doğal bir parçası olarak deneyimleyebiliyor.

UYGULAMAYLA DESTEKLENEN MODEL

Günümüzde iş dünyasının en fazla önem verdiği konuların başında teorik bilginin uygulamaya dönüştürülebilmesi geliyor. İstanbul Galata Üniversitesi de eğitim modelini bu anlayış üzerine kuruyor. Dersler laboratuvar uygulamaları, sektör çalışmaları ve mesleki deneyimlerle desteklenirken öğrencilerin mezun olmadan önce çalışma hayatını yakından tanımaları hedefleniyor. Üniversite bünyesindeki uygulama alanları sayesinde öğrenciler yalnızca bilgi edinmekle kalmıyor, mesleklerini deneyimleyerek öğrenme fırsatı yakalıyor.

4S1T MODELİYLE ÇOK YÖNLÜ GELİŞİM

Üniversitenin eğitim yaklaşımının merkezinde sağlık, sosyal bilimler, spor, sanat ve teknoloji alanlarını bir araya getiren 4S1T modeli yer alıyor. Model; öğrencilerin akademik başarılarının yanında ekip çalışması, problem çözme, etik değerlere bağlılık ve uygulama becerilerini geliştirmeyi amaçlıyor. Böylece mezunların yalnızca diploma sahibi değil, farklı disiplinlerle birlikte çalışabilen, değişime uyum sağlayabilen bireyler olarak iş hayatına hazırlanması hedefleniyor.

AVRUPA'YA AÇILAN ERASMUS AĞI

Uluslararası deneyim kazanmak isteyen öğrenciler için Erasmus programı önemli fırsatlar sunuyor. İstanbul Galata Üniversitesi de Avrupa'nın 50'den fazla üniversitesiyle yaptığı iş birlikleri sayesinde öğrencilerine yurt dışında eğitim alma imkânı sağlıyor. Bu süreçte öğrenciler hem yabancı dil becerilerini geliştiriyor hem de farklı eğitim sistemlerini tanıyarak küresel bakış açısı kazanıyor. Akademik hareketlilik kadar kültürel deneyim de üniversitenin uluslararasılaşma hedeflerinin önemli bir parçasını oluşturuyor.

ÇİFT ANADAL VE KARİYER DESTEĞİ

Tercih döneminde adayların dikkat ettiği başlıklardan biri de mezuniyet sonrasına yönelik destek mekanizmaları oluyor. Üniversite, ücretsiz çift anadal ve yandal programlarıyla öğrencilerin ikinci bir alanda uzmanlaşmasına olanak tanıyor. Kariyer Merkezi ise CV hazırlama, mülakat teknikleri, kariyer planlama eğitimleri ve sektör temsilcileriyle düzenlenen buluşmalarla öğrencileri iş hayatına hazırlıyor. Asistan Öğrenci Programı sayesinde öğrenciler eğitimleri devam ederken üniversitenin akademik ve idari birimlerinde görev alarak hem deneyim kazanabiliyor hem de çalışma yaşamını yakından tanıyabiliyor.

KAMPÜS DIŞINA TAŞAN ÜNİVERSİTE

Üniversite yılları yalnızca derslerden ibaret değil. Öğrencilerin sosyal çevre edinmesi, kültürel etkinliklere katılması ve kişisel gelişimlerini desteklemesi de bu dönemin önemli parçaları arasında yer alıyor. Galata'nın tarihi atmosferi içinde eğitim gören öğrenciler; müzeler, sanat galerileri, tiyatrolar, konserler ve kültür sanat etkinlikleriyle iç içe bir üniversite yaşamı deneyimliyor. Ders aralarında tarihi sokaklarda vakit geçirebilen öğrenciler, kampüs yaşamını şehrin sosyal dokusuyla birleştirme fırsatı yakalıyor.

GELECEĞİN MESLEKLERİNE YÖNELİK PROGRAMLAR

İstanbul Galata Üniversitesi, sağlık bilimlerinden mühendisliğe, iletişimden işletmeye, psikolojiden veri bilimi ve analitiğine kadar geniş bir yelpazede eğitim veriyor. Bilgisayar Mühendisliği, Veri Bilimi ve Analitiği, Yönetim Bilişim Sistemleri, Dijital Dönüşüm Elektroniği, Oyun Geliştirme ve Programlama ile Ön Yüz Yazılım Geliştirme gibi teknoloji odaklı programlar, dijital dönüşümün ihtiyaç duyduğu insan kaynağını yetiştirmeyi hedefliyor. Sağlık alanında ise Diş Hekimliği, Hemşirelik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ile Beslenme ve Diyetetik gibi bölümler öne çıkıyor. Toplam 46 bölüm ve programda eğitim veren üniversite, farklı ilgi alanlarına sahip adaylara geniş bir tercih yelpazesi sunuyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör