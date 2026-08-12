Galatasaray Lisesi’ne girişte yeni kural
Milli Eğitim Bakanlığı, Galatasaray Üniversitesi'ne bağlı Galatasaray Lisesi, Ortaokulu ve İlkokulu Yönetmeliği'nde önemli bir değişiklik yaptı. Düzenlemeyle Galatasaray Ortaokulu'nu bitiren öğrencilerin liseye geçişi artık merkezi sınav sonucuna bağlandı. Öğrenciler, bakanlıkça yapılan merkezi sınav sonuçlarında ilk yüzde 4'lük dilime giremedikleri takdirde Galatasaray Lisesi'ne kayıt yaptıramayacak. Öte yandan yüzde 4'lük dilim zorunluluğu, 2026-2027 eğitim-öğretim yılından önce ilkokul birinci sınıfa kaydolan öğrenciler için uygulanmayacak. Böylece, mevcut öğrencilerin kazanılmış hakları koruma altına alındı.