Galatasaray Üniversitesi Bölümleri - Galatasaray Üniversitesi’nde Hangi Fakülteler Var?

Galatasaray Üniversitesi, eğitim kalitesi, araştırma olanakları ve uluslararası iş birlikleri ile öğrencilerin akademik ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunur. Ayrıca, üniversitenin İstanbul'un tam merkezinde ve tarihi bir kampüste yer alması, öğrencilere eşsiz bir öğrenim keyfi sunmaktadır. Lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde programları olan Galatasaray Üniversitesi bölümleri neler ve hangi fakülteler var bilmekte yarar var.
Galatasaray Üniversitesi'nde beş fakülte bulunmaktadır ve bu fakültelerde çeşitli lisans programları sunulmaktadır. Fakülteler ve bölümler şunlardır:
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat
İşletme
Siyaset Bilimi
Uluslararası İlişkiler
Hukuk Fakültesi
Hukuk
İletişim Fakültesi
İletişim
Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği
Fen-Edebiyat Fakültesi
Felsefe
Fransız Dili ve Edebiyatı
Matematik
Sosyoloji
Yukarıda sıralanan fakülteler ve bölümler, Galatasaray Üniversitesi'nin sunduğu geniş eğitim yelpazesini oluşturmaktadır.