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Giriş Tarihi: 25.10.2024 09:50 Son Güncelleme: 25.10.2024 09:50

Galatasaray Üniversitesi Bölümleri - Galatasaray Üniversitesi'nde Hangi Fakülteler Var?

Ülkemizin en prestijli eğitim kurumlarından biri olan Galatasaray Üniversitesi, 1992 yılında kurulmuştur. Üniversite, köklü geçmişi ve seçkin akademik kadrosuyla tanınmaktadır. Eğitim dili Fransızca olan okul, öğrencilere çok dilli ve çok kültürlü bir eğitim vermektedir. Uluslararası standartlarda eğitim imkânı sağlamaktadır. Her öğrencinin hayali olan Galatasaray Üniversitesi bölümleri neler ve hangi fakülteler var merak edilmektedir.

Galatasaray Üniversitesi Bölümleri - Galatasaray Üniversitesi’nde Hangi Fakülteler Var?

Galatasaray Üniversitesi, eğitim kalitesi, araştırma olanakları ve uluslararası iş birlikleri ile öğrencilerin akademik ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunur. Ayrıca, üniversitenin İstanbul'un tam merkezinde ve tarihi bir kampüste yer alması, öğrencilere eşsiz bir öğrenim keyfi sunmaktadır. Lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde programları olan Galatasaray Üniversitesi bölümleri neler ve hangi fakülteler var bilmekte yarar var.

Galatasaray Üniversitesi Bölümleri Neler?

Galatasaray Üniversitesi'nde beş fakülte bulunmaktadır ve bu fakültelerde çeşitli lisans programları sunulmaktadır. Fakülteler ve bölümler şunlardır:

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

  • İktisat

  • İşletme

  • Siyaset Bilimi

  • Uluslararası İlişkiler

Hukuk Fakültesi

  • Hukuk

İletişim Fakültesi

  • İletişim

Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi

  • Bilgisayar Mühendisliği

  • Endüstri Mühendisliği

Fen-Edebiyat Fakültesi

  • Felsefe

  • Fransız Dili ve Edebiyatı

  • Matematik

  • Sosyoloji

Yukarıda sıralanan fakülteler ve bölümler, Galatasaray Üniversitesi'nin sunduğu geniş eğitim yelpazesini oluşturmaktadır.

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Galatasaray Üniversitesi Bölümleri - Galatasaray Üniversitesi'nde Hangi Fakülteler Var?
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