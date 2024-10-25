Galatasaray Üniversitesi Bölümleri - Galatasaray Üniversitesi’nde Hangi Fakülteler Var?

Galatasaray Üniversitesi, eğitim kalitesi, araştırma olanakları ve uluslararası iş birlikleri ile öğrencilerin akademik ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunur. Ayrıca, üniversitenin İstanbul'un tam merkezinde ve tarihi bir kampüste yer alması, öğrencilere eşsiz bir öğrenim keyfi sunmaktadır. Lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde programları olan Galatasaray Üniversitesi bölümleri neler ve hangi fakülteler var bilmekte yarar var.

Galatasaray Üniversitesi Bölümleri Neler?

Galatasaray Üniversitesi'nde beş fakülte bulunmaktadır ve bu fakültelerde çeşitli lisans programları sunulmaktadır. Fakülteler ve bölümler şunlardır:

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat

İşletme

Siyaset Bilimi

Uluslararası İlişkiler

Hukuk Fakültesi

Hukuk

İletişim Fakültesi

İletişim

Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Fen-Edebiyat Fakültesi

Felsefe

Fransız Dili ve Edebiyatı

Matematik

Sosyoloji

Yukarıda sıralanan fakülteler ve bölümler, Galatasaray Üniversitesi'nin sunduğu geniş eğitim yelpazesini oluşturmaktadır.