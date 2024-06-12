Galibiyet Eş Anlamlısı Nedir? Galibiyetin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Arapça bir kökenden gelen galibiyet kelimesi dilimizde birçok kelime gibi eş anlamlı bir sözcüğe sahiptir. Arapça kökenli bir kelime olmasına karşılık günümüz Türkçe'sinde yaygın olarak kullanılan kelimelerin başında gelmektedir. Bunun yanı sıra galibiyet kelimesinin eş anlamı olan sözcük sosyal hayatta herkes tarafından bilinmektedir.Günlük yazı ve söz dilinde de galibiyetin eş anlamı olan sözcük ve cümle içinde kullanımı da oldukça yaygındır.

Galibiyet Eş Anlamlısı Nedir?

Eş anlamlı sözcükler cümle içerisinde birbirlerinin yerine kullanılabilmektedir ve eş anlamlı kelimelerin çokluğu dilin zenginliğini ve ifade gücünü temsil etmektedir. Bu bağlamda galibiyet kelimesinin eş anlamlı karşılığına baktığımızda yaygın olarak kullanılan kelime zafer kelimesidir.

Galibiyetin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Galibiyet kelimesinin eş anlamlısı olan sözcüğün cümle içerisindeki kullanımına bir çok örnek verilebilir.

Bu maçtan galibiyetle ayrılmaları onlara şampiyonluk yolunda önemli bir noktaya getirdi.

Dünya'da ki en büyük zafer Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul kuşatması zaferidir.

Zafer yolunda her yol mübahtır anlayışı bizi birçok kötü yola sürükler.

Şampiyonlar ligi finalinde tüm oyuncular sahaya zafer parolasıyla çıktılar