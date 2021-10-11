Galibiyet Zıt Anlamlısı Nedir? Galibiyet Kelimesinin Zıt Anlamlısı

Galibiyet kelimesi öncelikle anlam ilişkisi bakımından oldukça zayıf bir kelimedir. Çok sık bir kullanılan kelime olmasına rağmen çok köklü bir kelime değildir. Kelimenin anlamı ise genel olarak eş anlamlıları ve zıt anlamlılarıyla açıklanmaktadır.

GALİBİYET KELİMESİNİN ANLAMI

Galibiyet kelimesi genel olarak bir şeyi elde etme ve kazanma anlamında kullanılmaktadır. Genel olarak bir rakibe karşı belli eylemler sonucunda zafer elde etmek için kullanılmaktadır. Ayrıca bu kelimenin eş anlamlıları 'yengi, yenme' olarak ifade edilebilir. Bu kelimeyi daha iyi kavramak için şu cümle örneğini verebiliriz:

Bu galibiyet serisi ile çok kısa sürede şampiyonluk yoluna gireriz.

GALİBİYET KELİMESİNİN ZIT ANLAMLISI

Galibiyet sözcüğü genel olarak spor faaliyetlerinde kullanılsa da başka eylemlerde de bu kelime kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra galibiyet kelimesi anlam ilişkisi yönünden zayıf bir kelimedir. Bu yüzden pek eş anlamlısı ve zıt anlamlısı bulunmamaktadır. Galibiyet sözcüğünün yerine çok kullanılamasa da yeni ve yenme sözcükleri kullanılmaktadır. Bu sözcüğünün zıt anlamlıları ise 'mağlubiyet, yenilgi' sözcükleridir. Bu cümleler cümle içerisinde karşıt anlam ifade etmektedir. Birbirinin yerine kullanılamaz. Bu kelimeleri daha iyi ayırt etmek için şu cümle örneklerini verebiliriz:

Takımın mağlubiyet almadan yedi maçı atlatması gerekiyor.

Bu galibiyet serisi ile çok kısa sürede şampiyonluk yoluna gireriz.

GALİBİYET KELİMESİNE BENZER KELİMELER

Galibiyet kelimesi pek çok kelimeyle anlam ilişkisi bulunmamaktadır. Buna nazaran bazı kelimelerle dolaylı olarak etkileşim halindedir. Bu kelimeler şunlardır: