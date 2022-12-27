Galileo Kimdir? Galileo Galilei Hayatı, Çalışmaları ve Görüşleri Neler, Neyi Öne Sürdü?

Galileo kimdir, Galileo 15 Şubat 1564 senesinde İtalya'nın Pisa ilinde, zamanının ünlü şarkıcılarından, Vincenzo Galilei'nin altı tane çocuğundan biri olarak dünyaya gelmiştir. Galileo, ilk öğrenim yılını Floransa'da bitirdikten sonra Pisa Üniversitesi'nde tıp öğrenmeye başlamıştır. Maddi sebep dolayısıyla okuldan ayrılan Galileo, 1583'ten itibaren matematiğe yönelmiş ve bu alandaki çalışmalarıyla profesör olmuştur. Galileo galilei kimdir¸ galileo hayatı ile ilgili daha detaylı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Galileo Kimdir?

Galileo galilei kimdir, galileo hayatı nasıldır gibi konular sıklıkla merak edilmektedir. 15 şubat 1564 yılında İtalya'da Toskana alanındaki Pisa ilinde dönemin bilinmiş şarkıcılarından Vincenzo Galilei'nin altı çocuğundan bir tanesi olarak hayata gelen Galileo, ilk öğrenim hayatını Floransa'da tamamlamıştır. 1581 senesinde Pisa Üniversitesi'nde tığ okuluna başlamıştır. Fakat maddi sorunlar sebebiyle eğitimini bırakmak mecburiyetinde kalmıştır. Sonrasında ise matematik alanına ilgi duyan Galileo, bu konudaki araştırmalarıyla 1589 senesinde Pisa ilinde profesör olmuştur. Sarkacı, yüzen maddeleri ve kinetiği Aristo fiziğinden değişik bir kafa yapısıyla sayısal olarak ele almaya karar veren Galileo, Pisa Kulesi'nden ağırlık düşürerek, atılan tüm maddelerin aynı ivmede olduğunu göstererek Aristo mantığının kabul edilemez olduğunu ispatlamaktadır. Serbest düşürmenin değişkensiz bir hareket olduğunu dengeli bir şekilde gösterdi. Bu gösterilen deney sonrasında profesörlerlerle karşılıklı konuşan Galileo, 1592 senesinde Pisa ilini bırakarak, Padova Üniversitesi matematik kürsüsüne gelmiştir. 1597'de askeri görev sebebiyle kullanılabilen pusulayı maddi bir amaç olarak gören

Galileo, 1600'den itibaren ilkel bir termometre ve insanların kalp atışlarının tespit edilmesinde kullanmak için bir sarkaç üretmiştir. 1609'da Hollanda ülkesinde teleskopun üretilmesinin ardından kendisi çok daha iyi bir versiyonu olan teleskop üretmiştir. Galileo, teleskop aletini astronomik amaçla kullanan ilk bilim insanı olmuştur. Galileo'nun bireysel olarak icat ettiği bu teleskopla gözlemler yapılmıştır. Bu gözlemler sonucunda, 1610 yılında Yıldız Habercisi isimli kitabında yer vermiştir. Kopernik sistemini bariz bir biçimde savunduğu eser nedeniyle papazların ağır bir baskısına maruz kalan Galileo, 1615 senesinde gerekçelerini anlatmak amacıyla İtalya'nın ulusal başkenti olan Roma'ya gitmiştir.

Uzun bir zaman bilimin pratik tarafına yönelen ve mikroskobu daha da geliştiren Galileo, 1618'de üç kuyruklu yıldızın keşfedilmesiyle birlikte kiliseyle papaz olmuştur. Bir dostunun 8. Urban olarak papa olmasından sonra feyz alarak kaleme aldığı "İki Kainat Sistemi Üzerine Konuşmalar" isimli kitabı 1632'de yayınlanan Galileo, Roma'ya davet edilerek engizisyon mahkemesine çıkarılmıştır. Mahkemeden sonra, 1633'te kitabı yasaklanan Galileo, müebbet hapse mahkum bırakılmıştır. 70 yaşında hepse atılan ve 1636'da gözleri kör olan Galilei Galileo, 8 Ocak 1642 senesinde Arcetri'de ölmüştür.

Galileo Galilei Hayatı, Çalışmaları ve Görüşleri Neler, Neyi Öne Sürdü?

Galileo neyi öne sürmüştür, Galileo dünyanın yuvarlak olduğunu nasıl anladı bunları inceleyelim. Galileo geliştirmiş olduğu geometrik pergelin üretilmesine 1587 yılında başlamıştır. 1600'den sonra, günümüzde tercih edilen termometrelerin ilkel olan termoskopu ve sarkaçla çalışan insan nabzını etkileyen aleti geliştirmiştir. Galileo'nun astronomi kısmında çalıştığı icatlar oldukça önemlidir. Örnek vermek gerekirse, 1609 yılında kendi ismiyle duyulan teleskopu geliştirmekle kalmamış, gökbilim alanında kullanmıştır. Galileo ne yapmıştır, Galileo neyi öne sürmüştür daha fazlasını öğrenmek için maddeler halinde inceleyelim;

Galileo Galilei, 1609 yılında Hollanda'da teleskopun icat edildiğini öğrenmiştir.

Kendi çabalarıyla daha gelişmiş versiyonunu ürettiği teleskopuna astronomi gözlemlerinde yer vermiştir.

Astronomi gözlemlerinde teleskop icadına yer veren Galilei, 1609-1610 senelerinde bir buluş daha gerçekleştirmiştir.

Yıldız kümelerinin gözlemini gerçekleştirmiştir.

Jüpiter'in uydularını keşfetmiştir.

Galileo dünyanın yuvarlak olduğunu nasıl anladı bu konudaki araştırmalar şu şekildedir; Dünya'nın etrafı sudan geçilinceye kadar insanlar Dünya'nın yuvarlak olabileceğine kolay kolay inanmamışlardır. Macellan isimli kaşif Dünya'nın etrafını gezen ilk insandır. Gemileriyle sık sık batıya gidince, yeniden yola çıktığı alana döneceğini zannediyordu. Yolun yarısına gelince hayatını kaybetmesine rağmen, dostları yolu bitirerek yola başladıkları yere geri gitmişlerdir. Böylelikle Dünya'nın yuvarlak olduğunu kanıtlamıştır. Galileo hak etmediği halde hapise girdikten sonra uykusuzluk nedeniyle şikayetçi olmuştur. Bunu duyan karşıt görüşlü insanlar ilaç vererek Galileo'yu kör etmişlerdir. Galileo neden kör oldu sorusu böylelikle yanıt bulmuştur.