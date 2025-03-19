Gardırop Nasıl Yazılır? TDK’ye Göre Doğru Yazılışı Gardırop Mu Gardrop Mu?
Ev eşyaları arasında en çok kullanılan mobilyalardan biri olan gardırop, özellikle kıyafetlerin düzenli bir şekilde saklanmasını sağlayan önemli bir depolama aracıdır. Ancak bu kelimenin doğru yazımı konusunda sıkça hata yapılmaktadır. Yazım hataları, kelimenin kökenine ve Türkçeye geçiş sürecine bakıldığında daha iyi anlaşılabilir. Gardırop nasıl yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı gardırop mu gardrop mu soruları, bizlere dilimiz hakkında fikir verirken, aynı zamanda doğru yazımının önemini de vurgular.
Bazı yabancı kökenli kelimeler, Türkçeye geçerken farklı ses değişimlerine uğrayabilir. Gardırop kelimesi de Fransızca garde-robe kelimesinden türetilmiştir. Bu nedenle, kelimenin Türkçedeki yazılışı ve telaffuzu Fransızcadaki kökenine uygun olarak belirlenmiştir. Gardırop nasıl yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı gardırop mu gardrop mu demeden önce, doğru yazımı bilmenin, resmi metinlerde ve günlük yazımda dilin kurallarına uygunluğu sağlamak açısından yardımcı olduğunu söyleyebiliriz.
Gardırop Nasıl Yazılır?
Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre bu kelimenin doğru yazımı "gardırop" şeklindedir.
- Yanlış kullanım: gardrop
- Doğru kullanım: gardırop
Konuşma dilinde "ı" sesinin düşürülmesi nedeniyle bazı kişiler kelimeyi "gardrop" şeklinde yanlış yazabilir. Ancak kelimenin doğru ve standart kullanımı "gardırop" biçiminde olmalıdır.
TDK'ye Göre Doğru Yazılışı Gardırop Mu Gardrop Mu?
Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğüne göre, kelimenin doğru yazılışı "gardırop"tur. "Gardrop" şeklindeki yazım yanlıştır. Kelimenin anlamı ise şöyledir:
- Gardırop (isim): Giysi ve çamaşırların asıldığı veya konulduğu, genellikle büyük, kapaklı dolap.