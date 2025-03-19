Bazı yabancı kökenli kelimeler, Türkçeye geçerken farklı ses değişimlerine uğrayabilir. Gardırop kelimesi de Fransızca garde-robe kelimesinden türetilmiştir. Bu nedenle, kelimenin Türkçedeki yazılışı ve telaffuzu Fransızcadaki kökenine uygun olarak belirlenmiştir. Gardırop nasıl yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı gardırop mu gardrop mu demeden önce, doğru yazımı bilmenin, resmi metinlerde ve günlük yazımda dilin kurallarına uygunluğu sağlamak açısından yardımcı olduğunu söyleyebiliriz.

Gardırop Nasıl Yazılır?

Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre bu kelimenin doğru yazımı "gardırop" şeklindedir.

Yanlış kullanım: gardrop

gardrop Doğru kullanım: gardırop

Konuşma dilinde "ı" sesinin düşürülmesi nedeniyle bazı kişiler kelimeyi "gardrop" şeklinde yanlış yazabilir. Ancak kelimenin doğru ve standart kullanımı "gardırop" biçiminde olmalıdır.

TDK'ye Göre Doğru Yazılışı Gardırop Mu Gardrop Mu?

Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğüne göre, kelimenin doğru yazılışı "gardırop"tur. "Gardrop" şeklindeki yazım yanlıştır. Kelimenin anlamı ise şöyledir: