Garip Eş Anlamlısı Nedir? Garip Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Herhangi bir kelimenin eş anlamlılarını öğrenmek ve kullanmak, dil becerilerini geliştirir ve anlatımı güçlendirir. Bu nedenle mümkün olduğunca kelimenin, eş anlamlı sözcüğünün bilinmesi önem taşır. Örneğin, garip kelimesinin eş anlamlısı bilindiğinde daha farklı cümleler kurulabilir. Garip eş anlamlısı nedir, garip kelimesinin eş anlamı olan sözcük ve cümle içinde kullanımı nasıldır sorularının yanıtları, bu nedenle ilgi çeker.

Garip Eş Anlamlısı Nedir?

Türk Dil Kurumu sözlüğüne bakıldığında garip kelimesinin anlamı aşağıdaki gibidir:

Kimsesiz, zavallı olan.

Yabancı, gurbette yaşayan; elgin.

Acayip

Şaşılacak bir şey karşısında söylenen söz

Eş anlamlı kelimeler ise birbirleri yerine kullanıldığında anlamları bozmayan sözcüklerdir. Bazı kelimelerin bir, bazı kelimelerin ise birden fazla eş anlamlı sözcüğü olur. Garip kelimesinin birden fazla eş anlamlı vardır. Bu kelimeler aşağıdaki gibidir:

Acayip,

Elgin,

Yabancı,

Zavallı,

Kimsesiz

Garip Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcüğün Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Garip kelimesinin birden fazla eş anlamı vardır. Yine de her biri, birbiri yerine kullanılamaz. Hangi eş anlamlı hangi yerde ve zamanda kullanılır anlayabilmek için ise, garip kelimesinin hangi anlamda kullanıldığına bakmak gerekir.

Garip kelimesi; gurbette yaşayan, yabancı, zavallı gibi anlamlarda ise aşağıdaki gibi cümleler kurulabilir:

Bu garip her gün buraya gelir, derdini anlatamaz ve gider. / Bu zavallı her gün buraya gelir, derdini anlatamaz ve gider. / Bu yabancı her gün buraya gelir, derdini anlatamaz ve gider. / Bu kimsesiz her gün buraya gelir, derdini anlatamaz ve gider.

Garip kelimesi acayiplik belirtiyor ise aşağıdaki gibi cümleler kurulabilir: