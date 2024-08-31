Garipçe Köyü Nerede, Hangi İlçede? Garipçe Köyü Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir?

Doğada vakit geçirmeyi sevenler için Garipçe Köyü çevresinde yürüyüş yapılabilecek birçok güzergah ve doğa yürüyüşü parkuru bulunur. Ayrıca, köyün etrafındaki yeşil alanlar ve ormanlık bölgeler, doğaseverler için ideal bir ortam sağlar. Şehir merkezinden Garipçe Köyü'ne, özel araçla veya toplu taşıma araçlarıyla kolaylıkla ulaşılabilir. Garipçe Köyü nerede, hangi ilçede ve yol tarifi ile nasıl gidilir bazıları tarafından merak edilir.

Garipçe Köyü Nerede ve Nasıl Gidilir?

Garipçe Köyü, İstanbul'un Sarıyer ilçesindedir ve Boğaziçi'nin kuzey kıyısında, Karadeniz'e yakın bir konumda bulunur. Avrupa Yakası ve Anadolu Yakası'ndan Garipçe Köyü'ne nasıl ulaşabileceğini merak edenler için yol tarifi şu şekildedir:

Avrupa Yakası'ndan,E-5 Karayolu( D- 100) üzerinden Sarıyer yönüne gidin. Sarıyer'e ulaştıktan sonra köy yönüne doğru tabelaları takip edin. Garipçe Köyü'ne ulaşmak için köy yoluna sapın. Bu yol, Sarıyer Merkez'den geçer ve köye kadar devam eder.

M2 Metro hattını kullanarak" Levent" istasyonuna gelin. Buradan Sarıyer yönüne giden otobüslere veya minibüslere aktarma yapın. Sarıyer yönüne giden otobüs hatları ( 25E, 58N, 59K, 59N, 59RH, EL2, 59RK, BALTALIMANI- ETILER- NISPETIYE- MECIDIYEKÖY( RING), BALTALIMANI- 4. LEVENT, 22RE, 43R, 59R, 59RS ve 559C) ile Sarıyer'e ulaşabilirsiniz. Sarıyer'den Garipçe Köyü'ne minibüs veya dolmuşlarla geçebilirsiniz. Sarıyer Merkez'den Garipçe Köyü'ne, BALTALIMANI- 4. LEVENT ile BALTALIMANI- ETILER- NISPETIYE- MECIDIYEKÖY( RING) minibüsleriyle doğrudan ulaşabilirsiniz.

Anadolu Yakası'ndan ise Boğaziçi Köprüsü( Fatih Sultan Mehmet Köprüsü) veya Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne gidin. Boğaziçi Köprüsü'nden (FSM Köprüsü) geçtikten sonra, Sarıyer yönüne doğru ilerleyin. Sarıyer'e ulaştıktan sonra köy yolunu takip edin ve Garipçe Köyü'ne varın.

M4 Metro hattını kullanarak "Kadıköy" istasyonuna geçin. Buradan Sarıyer yönüne giden otobüslere aktarma yapın (151, 152, 42HM, 42KT, 42M, 59RS ve HM1). Sarıyer'e vardıktan sonra köy minibüslerine veya dolmuşlarına binebilirsiniz. Anadolu Yakası'ndan( Kadıköy veya Üsküdar'dan) vapur ile Emin Ali Paşa'ya geçin. Buradan otobüs veya dolmuşlarla Sarıyer yönüne devam edin.

Garipçe Köyü Hikayesi Nedir?

Garipçe Köyü, İstanbul Boğazı'nın kuzey kıyısında, Rumelikavağı ile Rumelifeneri arasında yer alan tarihi bir balıkçı köyüdür. Köy, mitolojik ve tarihsel zenginlikleriyle dikkat çekmektedir.

Antik çağda Garipçe Köyü, sahilinin taşlık ve kayalık olması, yüksek ve sarp kayalıklarında kartal ve akbabaların yuva yapmaları nedeniyle "Gyropolis", "Akbabalar Şehri" olarak adlandırılmıştır. Mitolojide ise, lanetlenmiş Kral Phineas'ın yaşadığı yer olarak bilinir.

Garipçe Köyü'nün bir diğer adı ise ünlü tarihçi Homeros'a göre, "Kharybdis" olarak anılmıştır. Bu isim, mitolojik bir deniz canavarına da atıfta bulunabilir. Köyün adıyla ilgili başka bir görüş ise, Osmanlıca "Karibce" kelimesinden türediği ve "yakın, yakında olan, yer ve zamana yakın, soyca yakın" anlamına geldiğidir.

Bu köyün adı, kayalıklar arasındaki gözden uzak bir koyda bulunması, yerleşim alanının oldukça az olması ve balıkçılık dışında farklı bir ticari faaliyetin yapılmamasından dolayı "Garipçe" dir. Köyün büyüme ve gelişme göstermemesi, balıkçılık dışında herhangi bir zanaatın bulunmaması da bu adı anlamlı kılmaktadır. Bu nedenle, Osmanlı döneminden beri bu isim kullanılmaktadır.

Garipçe Köyü, mitolojik ve de tarihsel zenginlikleriyle İstanbul'un gözde köylerinden biri olarak bilinir. Sakin atmosferi ve tarihi dokusuyla, İstanbul'un ultramodern yüzünden uzaklaşmak isteyenler için eşsiz bir mekandır.