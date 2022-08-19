Garnet Ne Demek? Meslek Olarak Garnet Kime Denir, Nasıl Olunur ve Ne İş Yapar?

Mesleklerin çeşidinin artması hatta artan teknoloji de yeni meslek kapılarını açmıştır. Günümüzde sanayi tipi çalışma sahalarında kullanılan yeni makinelerin dahi operatöre ihtiyacı vardır. Bu operatör ihtiyacı da yeni meslek gruplarını ortaya çıkarmada önemli faktör olmuştur. Garnetin görevi nedir? Yazımızdda bizler de garnet ne demek, meslek olarak garnet kime denir, nasıl olunur ve ne iş yapar gibi başlıklarla beraber sizleri bilgilendirmeyi amaçladık.

Garnet Kime Denir?

Garnet, paçavra açma makinesi operatörüne denmektedir. İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda bu alanda çalışma gösteren kişilere de denmektedir. Özelikle büyük iş alanlarında ve tesislerde çalışan kişiler garnet olarak adlandırılır. Garnet, makine operatörü olarak da tanımlanır. Kürk, deri ve tekstil alanında çalışan operatörlere verilen genel isimdir. Ayrıca garnet SGK tarafından desteklenen iş gruplarından biri arasında da yer almaktadır.

Garnet Kime Denir?

Garnet makine alanında her türlü faaliyette yer alan kişilere denmektedir. Özellikle deri, kürk ve tekstil alanları, büyük fabrikalar, tesisler, inşaat alanlarında garnet iş planlaması gerçekleştirmektedir. Garnet olmayı isteyen kişiler için istenen kriterler arasında ilk okul mezuniyeti ve iş hakkındaki gerekli eğitimlerin alınmış olması istenir. Özellikle makine alanında deneyimli olan ya da belirli süre zarfları içinde bu iş tanımlaması içerisinde çalışmış kişiler şirketler aracılığıyla garnet olabilmektedir.