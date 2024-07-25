GASMEK’İN YKS başarısı göz doldurdu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (GASMEK), eğitimdeki başarılarıyla Türkiye'nin örnek projelerinden biri haline geldi. 36 kurs merkezi ve 446 derslikle 2015'ten bu yana 412 bin kursiyere eğitim sağlayan GASMEK, 2023-2024 eğitim-öğretim yılında 60 bin öğrenciye ulaştı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (GASMEK), eğitimde elde ettiği başarılarla Türkiye'nin örnek projelerinden biri haline geldi. 36 kurs merkezi ve 446 derslikle hizmet veren GASMEK, 2015'ten bu yana 412 bin kursiyere eğitim sağladı. 2023-2024 eğitim-öğretim yılında ise 49 bin kursiyer ve 10 bin 250 liselere ve üniversiteye hazırlık kursu öğrencisi olmak üzere toplamda 60 bin öğrenciye ulaştı.GASMEK, kadınların meslek sahibi olmalarına ve kariyerlerine ilk adımı atmalarına yardımcı oluyor. 2015'ten bu yana 329 bin 456 kadın, mesleki kurslardan yararlandı. Bu kurslar, kadınların hem akademik eğitimlerine hem de kişisel gelişimlerine katkı sağladı. Kursiyer kadınlar, meslek sahibi olup iş yerlerini açarak ekonomiye katkıda bulunuyor. Şehitkamil ilçesinde yaşayan Ayşe Yılmaz, GASMEK kursları sayesinde hayatının nasıl değiştiğini anlattı: "Ev hanımıydım ve ekonomik olarak eşime destek olamıyordum. GASMEK'in açtığı mesleki kurslara katıldım ve el sanatları öğrendim. Şimdi kendi iş yerimi açtım ve aile bütçemize katkıda bulunuyorum. Bu kurslar bana hem özgüven hem de ekonomik bağımsızlık kazandırdı. GASMEK sayesinde hayatım yeniden şekillendi.GASMEK, yaz tatili döneminde 60 farklı branşta 12 bin öğrenciye eğitim veriyor. Robotik kodlama, sanat, yabancı dil, resim, müzik, gastronomi, din eğitimi, el sanatları, spor ve sınavlara hazırlık gibi birçok alanda ücretsiz eğitimler sağlanıyor. 10 binden fazla genç ve çocuğun katıldığı yaz okulları, çocukların analitik düşünme, problem çözme ve sanatsal becerilerini geliştirmeyi amaçlıyor.Yaz okullarına katılan 10 yaşındaki Efe Demir, bu program sayesinde farklı alanlarda kendini geliştirme fırsatı bulduğunu belirtti: "Robotik kodlama derslerine katıldım ve kendi robotumu yapabildim. Bu, benim için büyük bir heyecan ve gurur kaynağı oldu. Ayrıca sanat dersleri sayesinde resim yapma yeteneğimi de geliştirdim. GASMEK yaz okulları sayesinde yaz tatilimi verimli ve eğlenceli geçirdim."