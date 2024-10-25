GATA Hastanesi Nerede? Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sultan Abdülhamid Han EAH Nasıl Gidilir, Hangi Semtte?

Sultan Abdülhamid Han EAH, hem askeri hem de sivil hastalara hizmet veren bir sağlık kuruluşudur. Geniş bir uzman kadrosuna ve modern sağlık teknolojilerine sahip olan hastane, çeşitli branşlarda eğitim ve araştırma faaliyetleri yürütmektedir. Ayrıca, hastane içinde acil servis, poliklinikler ve yataklı tedavi üniteleri bulunmaktadır. GATA Hastanesi Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sultan Abdülhamid Han EAH nerede, nasıl gidilir, hangi semtte demeden önce size uygun olup olmadığını öğrenmenizde fayda vardır.

GATA Hastanesi Nerede?

GATA Hastanesi Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bulunan bir hastanedir. Adresi: Selimiye, Tıbbiye Cd, 34668 Üsküdar/İstanbul, Türkiye.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sultan Abdülhamid Han EAH Nasıl Gidilir, Hangi Semtte?

GATA Hastanesi Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaşmak için birçok farklı seçenek bulunmaktadır. İstanbul'da bulunan bir hastanedir ve ulaşım için en uygun seçenekler arasında toplu taşıma araçları, özel araçlar ve taksiler bulunmaktadır.

Toplu Taşıma ile Ulaşım:

Otobüs:

o KADIKÖY - KÜPLÜCE - KIRAZLITEPE, Kadıköy - Küplüce - Kirazlıtepe

o KADIKÖY - TAKSIM, Kadıköy - Taksim

o KADIKÖY - TAŞDELEN, Kadıköy - Taşdelen

o KADIKÖY - ÇEKMEKÖY, Kadıköy - Çekmeköy,

o KADIKÖY - ÇIÇEKÇI - ÜSKÜDAR, Kadıköy - Çiçekçi - Üsküdar

o KADIKÖY - ÖRNEK MAHALLESI (ESATPAŞA- ÖZEL EYÜBOĞLU KOLEJI), Kadıköy - Örnek Mahallesi (Esatpaşa- Özel Eyüboğlu Koleji)

o KADIKÖY-KOŞUYOLU-ÜMRANIYE-ATAKENT, Kadıköy-Koşuyolu-Ümraniye-Atakent

o KADIKÖY - KARTAL (E-5'TEN), Kadıköy - Kartal (E-5'ten)

o 1, KİRAZLITEPE - ACIBADEM - KADIKÖY

o 3, BURHANİYE MAHALLESİ - KADIKÖY

o 3A, KADIKÖY - ÜNALAN MAHALLESİ

o 3B, KADIKÖY - ÜNALAN MAHALLESİ

o MR9, ATATÜRK MAH. / ÇAMLIK - AYRILIKÇEŞME

o E-10, SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI / KURTKÖY - KADIKÖY

o 12, KADIKÖY - ÜSKÜDAR

o 12A, KADIKÖY - ÜSKÜDAR

o 13, ATAŞEHİR / ÇAKMAK MAHALLESİ – KADIKÖY

o 13B, YENİŞEHİR – KADIKÖY

Taksi: Şehir içinde taksi ile ulaşım sağlamak da oldukça pratik bir seçenektir. Taksi ile hastaneye ulaşım süresi, trafik durumuna bağlı olarak değişebilmektedir.

Dolmuş: Çeşitli dolmuş hatları, hastanenin yakınından geçmektedir. Dolmuşlar, genellikle sık seferlerle çalışmaktadır.