Gaye eş anlamlısı nedir? Gaye kelimesinin eş anlamlısı

Gaye, kişinin gerçekleştirmek istediği tüm hedefler ve bir şeyi yapmasındaki neden olarak nitelendirilir. Bu anlamı taşıyan birçok eş anlamlı sözcükler mevcuttur. Bunlar içerisinden en bilineni amaç kelimesidir. Bunun dışında gaye ile aynı anlamı taşıyan 11 sözcük daha vardır.

GAYE EŞ ANLAMLISI

Ulaşmak istenilen sonuç, maksat anlamına gelen gaye, Türkçede sıklıkla kullanılan kelimeler arasındadır. Gaye kelimesini daha çok amaç olarak nitelendirmekteyiz. Fakat bunun dışında farklı tabirleri de vardır. Gaye kelimesine anlam bakımından yakın kelimeleri gaye kelimesi yerine kullanabilirsiniz.

Örnek

Amaç, hedef anlamında olan gaye:

- "(Para? O bir gaye değil, fakat harcamayı sevdiğim bir şey.)" (H. E. Adıvar)

Paranın bir amaç veya hedef olmadığı belirtilmiştir. Burada gaye yerine amaç ya da hedef sözcükleri kullanılabilir.

GAYE KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Gaye sözcüğüne ait eş anlamlı kelimeler şu şekilde sıralanabilir: