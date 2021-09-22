Gayret eş anlamlısı nedir? Gayret kelimesinin eş anlamlısı

Gayret kelimesinde bolca anlam ilişkileri bulunmaktadır. Bununla birlikte birçok eş anlamı karşılığı bulunmaktadır. Gayret kelimesindeki diğer dikkat çeken ayrıntı ise bu kelimenin zıt anlamının bulunmamasıdır. Çalışma ve çabalama anlamına gelen gayret kelimesinin pek çok eş anlamının olmasının nedeni yabancı kökenli bir kelime olmasıdır. İşte birden çok eş anlam barındıran gayret kelimesinin eş anlamlısı…
GAYRET KELİMESİNİN ANLAMI
Gayret kelimesini sohbetlerimizde ve gündelik yaşamımızda sıklıkla kullanırız. Bu kadar çok kullanılan gayret kelimesinin üç tane anlamı bulunmaktadır. Bunları şöyle sıralayabiliriz:
Bu anlamlardan çıkarılacağı gibi gayret eş anlamlısı başlıca çaba, heves olarak söylenebilir.
GAYRETİN EŞ ANLAMLISI
Gayret kelimesi anlam ilişkileri bakımından oldukça zengin bir kelimedir. Diğer kelimelerle çok benzerlik gösterdiği gibi birçok kelimeyle de eş anlam barındırmaktadır. Bu eş anlamlıların en büyük örnekleri şunlardır:
GAYRET KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI
Gayret kelimesinin pek çok eş anlamlısı bulunmasına karşın zıt anlamlısı bulunmamaktadır. Bununla birlikte diğer kelimelerle benzerlik ilişkisi kurulabilir. Bu kelimelere şunlar örnek verilebilir: