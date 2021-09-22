Gayret eş anlamlısı nedir? Gayret kelimesinin eş anlamlısı

Gayret kelimesinde bolca anlam ilişkileri bulunmaktadır. Bununla birlikte birçok eş anlamı karşılığı bulunmaktadır. Gayret kelimesindeki diğer dikkat çeken ayrıntı ise bu kelimenin zıt anlamının bulunmamasıdır. Çalışma ve çabalama anlamına gelen gayret kelimesinin pek çok eş anlamının olmasının nedeni yabancı kökenli bir kelime olmasıdır. İşte birden çok eş anlam barındıran gayret kelimesinin eş anlamlısı…

GAYRET KELİMESİNİN ANLAMI

Gayret kelimesini sohbetlerimizde ve gündelik yaşamımızda sıklıkla kullanırız. Bu kadar çok kullanılan gayret kelimesinin üç tane anlamı bulunmaktadır. Bunları şöyle sıralayabiliriz:

Çalışma, çaba ve çalışma isteği.

Koruma, esirgeme, kayırma duygusu,

Kutsal sayılan şeylere yabancıların saldırmasını görmekten doğan dayanamama duygusu.

Bu anlamlardan çıkarılacağı gibi gayret eş anlamlısı başlıca çaba, heves olarak söylenebilir.

GAYRETİN EŞ ANLAMLISI

Gayret kelimesi anlam ilişkileri bakımından oldukça zengin bir kelimedir. Diğer kelimelerle çok benzerlik gösterdiği gibi birçok kelimeyle de eş anlam barındırmaktadır. Bu eş anlamlıların en büyük örnekleri şunlardır:

Ceht

Çaba

Çalışma

Efor

Heves

İstek

Şevk

Esirgeme

Uğraş

GAYRET KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Gayret kelimesinin pek çok eş anlamlısı bulunmasına karşın zıt anlamlısı bulunmamaktadır. Bununla birlikte diğer kelimelerle benzerlik ilişkisi kurulabilir. Bu kelimelere şunlar örnek verilebilir: