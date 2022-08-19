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Giriş Tarihi: 19.8.2022 14:22 Son Güncelleme: 19.8.2022 14:23

Gaza ve Cihat Anlayışı Ne Demek? Hangi Savaşlar Gaza ve Cihat Anlayışıyla Yapıldı?

Gaza ve Cihat Anlayışı Ne Demek? Hangi Savaşlar Gaza ve Cihat Anlayışıyla Yapıldı?

İslam inancına göre gaza ve cihat kavramları bulunulan döneme göre önemi büyük bir anlayıştır. Hz. Muhammed’in Medine’ye hicret etmesinden sonra başlayan bu anlayış, Hz. Muhammed sonrası dönemde devam etmiş, gaza ve cihat anlayışını Osmanlı İmparatorluğu da benimsemiştir. “Gaza ve cihat anlayışı ne demek?” bu sebeple soruluyor. Osmanlı İmparatorluğu gaza ve cihat anlayışı çerçevesinde birçok savaşlar düzenlemiş ancak gittiği yerlerde de oranın yerli vatandaşlarına inanç özgürlüğü tanımıştır. Peki, gaza ve cihat anlayışı ne demek? Hangi savaşlar gaza ve cihat anlayışıyla yapıldı? İşte detaylar

Gaza ve cihat anlayışında önemli olan birinci unsur hoşgörüdür. Hoşgörü bu anlayışın olmazsa olmazıdır çünkü insanlara hürlüğü ve rahat yaşamayı sunan davranış biçimidir. Osmanlı İmparatorluğu fethettiği ülkelerde yaşayan ve kendi inancından olmayan insanlara hoşgörü göstermiş ve onlara inanç ibadet konusunda baskı uygulamamıştır. Yazımızda bizler de gaza ve cihat anlayışı ne demek, hangi savaşlar gaza ve cihat anlayışıyla yapıldı gibi başlıklar üzerinden sizleri bilgilendirmeyi amaçladık.

Gaza ve Cihat Anlayışı Ne Demek?

Cehd kelime kökeninden türetilmiş olan cihat; din için mücadele etmek ve din için savaşmak anlamına gelir. Gaza da yine cihat kelimesiyle eş anlamlıdır. Gaza ve cihat anlayışında öncelik İslam'ı müşrik ve münafıkların saldırısından korumaktır. Başka ülkelere ve topraklara seferler düzenleyerek burada da İslam inancını yaymaktır. Temel hedef bu doğrultuda olup bu gaza ve cihat anlayışıyla sefer düzenlemek kutsal sayılmıştır. Cihat, cihad-ı ekber ve cihad-ı asgar olarak ikiye ayrılmaktadır. Hz. Muhammed, insanın kendi nefisiyle olan mücadelesini en büyük ve en zor cihat olarak nitelendirmiştir. Nefisle olan savaş cihad-ı ekber olup, daha zor durumlarda kafirlere karşı kılıç kullanmaya cihad-ı asgar denmiştir.

Hangi Savaşlar Gaza ve Cihat Anlayışıyla Yapıldı?

Gaza ve cihad anlayışı ile yapılan Hz. Muhammed dönemi ve sonrası bazı savaşlar şunlardır:

  • Bedir Savaşı,
  • Uhud Savaşı,
  • Hendek Savaşı,
  • İstanbul'un fethi,
  • Haçlı seferleri'ne karşı yapılan tüm savaşlar

Bahsedilen bu savaşların hepsini gaza ve cihat anlayışıyla bağdaştırabilmekteyiz.

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