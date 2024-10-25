Gazi Üniversitesi Bölümleri - 2 ve 4 Yıllık Gazi Üniversitesi Bölümleri Neler, Hangi Fakülteler Var?

Gazi Üniversitesi, akademik kadrosu ve modern eğitim altyapısı ile öğrencilere hem teorik hem de pratik bilgi kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu üniversitede sizin için uygun olan bölümü bulduktan sonra tercih listenize ekleyebilirsiniz. Gazi Üniversitesi bölümleri hakkında daha fazla bilgi almak için 2 ve 4 yıllık Gazi Üniversitesi bölümleri neler, hangi fakülteler var gibi sorular sorulabilir.

Gazi Üniversitesi Bölümleri

Gazi Üniversitesi, öğrencilere hem 2 yıllık ön lisans hem de 4 yıllık lisans programları sunmaktadır. Üniversitenin en bilinen fakülteleri arasında Eğitim Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Tıp Fakültesi ve Güzel Sanatlar Fakültesi yer almaktadır. Bu fakültelerde sunulan programlar, öğrencilere farklı disiplinlerde eğitim alarak uzmanlaşma fırsatı tanımaktadır.

Eğitim Fakültesi, öğretmen yetiştirme alanında çeşitli bölümler sunarken, Mühendislik Fakültesi makine, elektrik, inşaat gibi mühendislik alanlarında eğitim vermektedir. Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde fizik, kimya, matematik ve sosyal bilimler alanlarında lisans programları bulunmaktadır. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, işletme, iktisat ve kamu yönetimi gibi alanlarda eğitim imkânları sunarak öğrencilere yönetim ve ekonomi konularında bilgi sağlamaktadır.

Gazi Üniversitesi, ayrıca çeşitli Meslek Yüksekokulları aracılığıyla 2 yıllık ön lisans programları da sunmaktadır. Bu programlar, öğrencilerin mesleki bilgi ve beceriler edinmelerine yardımcı olurken, mezunlarının iş gücüne hızlı bir şekilde katılmalarını hedeflemektedir.

2 ve 4 Yıllık Gazi Üniversitesi Bölümleri Neler, Hangi Fakülteler Var?

Gazi Üniversitesi'nde yer alan 2 ve 4 yıllık bölümler, fakültelere ve yüksekokullara göre çeşitlenmektedir.

4 Yıllık Lisans Programları:

Mühendislik Fakültesi : Elektrik Mühendisliği Makine Mühendisliği İnşaat Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği Endüstri Mühendisliği

: Eğitim Fakültesi : Matematik Öğretmenliği Fen Bilgisi Öğretmenliği Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Sınıf Öğretmenliği

: Fen-Edebiyat Fakültesi : Matematik Fizik Kimya Tarih Sosyoloji

: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi : İşletme İktisat Kamu Yönetimi Uluslararası İlişkiler Maliye

: Tıp Fakültesi : Tıp

: Hukuk Fakültesi : Hukuk

: Güzel Sanatlar Fakültesi : Resim Grafik Tasarım Müzik

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2 Yıllık Ön Lisans Programları (Meslek Yüksekokulları):