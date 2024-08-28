Gaziantep Arkeoloji Müzesi Nerede, Nasıl Gidilir? Gaziantep Arkeoloji Müzesi Giriş Ücreti ve Yol Tarifi

Neolitik, Kalkolitik, Tunç Çağı, Hitit, Urartu, Pers, Hellenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait eserler sergilenen Gaziantep Arkeoloji Müzesi, 1969 yılında hizmete açılmıştır. Sikkeler, heykeller, seramikler ve diğer günlük kullanım eşyaları gibi çeşitli arkeolojik buluntular da müzede sergilenen eserlerdir. Gaziantep Arkeoloji Müzesi nerede, yol tarifi ile nasıl gidilir ve giriş ücreti ne kadar gitmeden önce mutlaka öğrenilmelidir.

Gaziantep Arkeoloji Müzesi Nerede?

Gaziantep Arkeoloji Müzesi, Şehitkamil ilçesinin İncilipınar Mahallesi'nde, İstasyon Caddesi üzerinde yer almaktadır. Müzenin bulunduğu yere ulaşmak için şu adımları takip edebilirsiniz:

Şehitkamil ilçesine varmak için Gaziantep il merkezinden yola çıkın.

D400 karayolunu kullanarak Şehitkamil yönünde devam edin.

İncilipınar Mahallesi'ne ulaştığınızda, İstasyon Caddesi'ni takip edin. Müze, İstasyon Caddesi üzerinde yer aldığından tabelaları izleyerek müzeye kolayca ulaşabilirsiniz.

Caddenin yakınlarında otopark alanları bulunduğu için aracınızı park etmek konusunda herhangi bir problem yaşamazsınız.

Gaziantep'den kalkan toplu taşıma araçlarıyla Şehitkamil ilçesine gitmek için otobüs veya minibüs kullanabilirsiniz. K47, M08, M13-1, S07, S08, B08, B10, B33, B60, B79 ve B05 gibi numaralı hatlar ile Şehitkamil ilçesine gidebilirsiniz. Ayrıca, RAYBÜS ile hızlı bir yolculuk yapmak da mümkündür.

İstasyon Caddesi'ne giden otobüs hatlarından birini tercih ederek İncilipınar Mahallesi'nde inin.

Otobüsten indikten sonra kısa bir yürüyüşle müzeye ulaşabilirsiniz.

Şehitkamil ilçesinin diğer bölgelerinden veya yakın çevreden yürüyerek veya bisikletle de müzeye ulaşmak mümkündür.

İncilipınar Mahallesi, şehir merkezine yakın bir bölgede yer aldığından, yürüyüş veya bisikletle ulaşım da rahat olacaktır.

Gaziantep Arkeoloji MÜzesi Giriş Ücreti Ne Kadar?

Gaziantep Arkeoloji Müzesi'nin 2024 yılı için belirlenen giriş ücreti 75 TL'dir. Eğer Müze Kartınız varsa, bu kartla bir yıl içinde müzeyi iki kez ücretsiz ziyaret edebilirsiniz. Müze Kart+ (Plus) sahipleri ise yıl boyunca sınırsız giriş hakkına sahiptir, bu da müzeyi istediğiniz kadar ziyaret edebileceğiniz anlamına gelir. Gaziantep Arkeoloji Müzesi, haftanın her günü ziyaretçilere açıktır. Ziyaret saatleri, yılın mevsimine göre değişmektedir. Yaz döneminde, müze 09:00 - 19:00 saatleri arasında ziyaret edilebilir. Kış döneminde ise müze 09:00 - 17:00 saatleri arasında açıktır. Bu saatler içerisinde müzeyi gezebilir ve sergilenen eserleri inceleyebilirsiniz.