Gaziantep Bakırcılar Çarşısı Nerede, Hangi İlçede? Gaziantep Bakırcılar Çarşısı Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir?

Gaziantep'in kültürel zenginliğini keşfetmek isteyenler için Bakırcılar Çarşısı, eşsiz bir deneyim sunuyor. Bu çarşı, geleneksel bakırcılık sanatının en güzel örneklerini sergiler. Ziyaret etmek isteyenler Gaziantep Bakırcılar Çarşısı nerede, hangi ilçede sorusunun cevabı yardımıyla konumuna ulaşabilir. Daha rahat bir ulaşım için Gaziantep Bakırcılar Çarşısı yol tarifi ile nasıl gidilir sorusunun cevabından yardım alınabilir.

Gaziantep Bakırcılar Çarşısı Nerede, Hangi İlçede?

Gaziantep Bakırcılar Çarşısı, Gaziantep, Şahinbey İlçesi, Alaybey Mahallesi, Bakırcılar Çarşısı Sokak üzerinde yer almaktadır. Bu adres, Gaziantep'in merkezi bir noktasında bulunur ve şehrin tarihi merkezine oldukça yakındır.

Bakırcılar Çarşısı, şehir merkezinin bir parçası olduğu için toplu taşıma ve özel araçlarla kolayca erişilebilir. Şahinbey ilçesi, Gaziantep'in ana ulaşım yollarının geçtiği bir bölge olduğu için çarşıya ulaşım oldukça rahattır.

Gaziantep Bakırcılar Çarşısı Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir?

Gaziantep Bakırcılar Çarşısı, tarihi dokusu ve zengin el sanatlarıyla ünlü bir alışveriş mekanıdır. Şahinbey ilçesinde merkezi bir konumda bulunması, ziyaretçilerin şehri keşfederken çarşıyı kolaylıkla ziyaret edebilmesini sağlar.

Nasıl Gidilir?

Özel Araçla Ulaşım

Gaziantep Şehir Merkezinden:

Yola Çıkış: Gaziantep şehir merkezinden çıkış yaparak, Atatürk Caddesi'ne yönelin. Bu cadde, şehir merkezinden çarşıya ulaşım için ana yollarından biridir. Atatürk Caddesi Üzerinden İlerleyiş: Atatürk Caddesi boyunca devam ederek, Bakırcılar Çarşısı'na yönlendiren tabelaları takip edin. Çarşı, bu cadde üzerinde ve Alaybey Mahallesi içinde yer alır. Sokakların Kullanımı: Atatürk Caddesi'nden Şahinbey Caddesi'ne dönün ve bu cadde boyunca ilerleyin. Şahinbey Caddesi'nde Bakırcılar Çarşısı'nın bulunduğu sokağa yönlendiren tabelaları takip edin. Çarşı, Bakırcılar Çarşısı Sokak üzerinde yer alır. Varış: Bakırcılar Çarşısı, Alaybey Mahallesi'nde, cadde üzerinde belirgin bir şekilde yer alır. Park alanları genellikle çarşının çevresinde bulunur; bu nedenle aracınızı güvenli bir şekilde park edebilirsiniz.

Toplu Taşıma ile Ulaşım

Şehir Merkezinden veya Çevre Bölgelerden: