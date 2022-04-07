Gaziantep İlçeleri: Gaziantep İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?

Gaziantep ilimiz konumu dolayısıyla sınır kapılarına yakınlığı ile son dönemlerde yaşanan göçler ile de çok gündeme gelmektedir. Hem sınır kapılarına yakınlığı hem de büyümeye müsait bir şehir olması da göçler konusunda Gaziantep'i daha da çekici hale getirmektedir. Son yıllarda Gaziantep ilimizde yaşanan hızlı nüfus artışı da aslında doğal sebeplerden çok göç dolayısı ile yaşanmaktadır. Peki bu göçler ilçeleri nasıl etkiledi? Gaziantep ilçeler haritası ile de detaylı inceleyelim.
Gaziantep Merkez İlçeleri dahil toplam 9 ilçesi bulunmaktadır. 3 merkez ilçesi bulunan Gaziantep ilinin büyükşehir belediyesinin nüfusu toplam 2 milyon 130 bin 432 kişidir. Nüfus dağılımı %50,48 erkek ve %49,42 kadın şeklindedir. Gaziantep ilçeleri ve ilçelerin nüfus sayıları ise aşağıdaki gibidir;
9 ilçeden oluşan Gaziantep şehrimizin ilçeler haritası ve görünüşü aşağıdaki gibidir;