Gaziantep İlçeleri: Gaziantep İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?

Gaziantep ilimiz konumu dolayısıyla sınır kapılarına yakınlığı ile son dönemlerde yaşanan göçler ile de çok gündeme gelmektedir. Hem sınır kapılarına yakınlığı hem de büyümeye müsait bir şehir olması da göçler konusunda Gaziantep'i daha da çekici hale getirmektedir. Son yıllarda Gaziantep ilimizde yaşanan hızlı nüfus artışı da aslında doğal sebeplerden çok göç dolayısı ile yaşanmaktadır. Peki bu göçler ilçeleri nasıl etkiledi? Gaziantep ilçeler haritası ile de detaylı inceleyelim.

Gaziantep İlçeleri

Gaziantep Merkez İlçeleri dahil toplam 9 ilçesi bulunmaktadır. 3 merkez ilçesi bulunan Gaziantep ilinin büyükşehir belediyesinin nüfusu toplam 2 milyon 130 bin 432 kişidir. Nüfus dağılımı %50,48 erkek ve %49,42 kadın şeklindedir. Gaziantep ilçeleri ve ilçelerin nüfus sayıları ise aşağıdaki gibidir;

Şahinbey İlçesi – Merkez İlçe: ilçe nüfusu 936 bin 351 kişidir. Şehitkamil İlçesi– Merkez İlçe: ilçe nüfusu 839 bin 553 kişidir. Oğuzeli İlçesi – Merkez İlçe: İlçe nüfusu 33 bin 044 kişidir. Nizip İlçesi: İlçe Nüfusu 147 bin 865 kişidir. İslâhiye İlçesi: İlçe Nüfusu 67 bin 337 kişidir. Nurdağı İlçesi: İlçe Nüfusu 40 bin 843 kişidir. Araban İlçesi: İlçe Nüfusu 33 bin 165 kişidir. Yavuzeli İlçesi: İlçe Nüfusu 22 bin 658 kişidir. Karkamış İlçesi: İlçe Nüfusu 9 bin 616 kişidir.

Gaziantep İlçeler Haritası

9 ilçeden oluşan Gaziantep şehrimizin ilçeler haritası ve görünüşü aşağıdaki gibidir;