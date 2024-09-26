Gaziantep KYK Yurtları - Kız ve Erkek KYK Yurtları Gaziantep’te Nerede Var, Kaç Tane?

Gaziantep'teki KYK yurtları, üniversite öğrencilerine konaklama hizmeti sunan devlet yurtlarıdır. Bu yurtlar, öğrencilere ekonomik, güvenli ve düzenli bir barınma imkânı sağlar. Gaziantep KYK yurtları, genellikle üniversitelere yakın konumlarda olup, öğrencilerin ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla toplu taşıma ile de erişilebilir yerlerde yer almaktadır. Kız ve erkek KYK yurtları Gaziantep'te nerede var, kaç tane gibi konular üniversiteye yeni başlayacaklar için araştırma konusu olmaya devam ediyor.

Gaziantep KYK Yurtları

Ümmü Gülsüm Öğrenci Yurdu: 15 Temmuz Mahallesi Gaün Kampüs İçi No: 316/51E ŞEHİTKAMİL

Ezogelin Öğrenci Yurdu: 15 Temmuz Mahallesi Gaün Kampüs İçi No: 316/U ŞEHİTKAMİL

Şehitkamil Öğrenci Yurdu: 15 Temmuz Mahallesi Üniversite Bulvarı Gaziantep Üniversitesi Kampüs İçi No: 316/166 ŞEHİTKAMİL

Şahinbey Öğrenci Yurdu: 15 Temmuz Mahallesi Üniversite Bulvarı Gaziantep Üniversitesi Kampüs İçi No: 316/168 ŞEHİTKAMİL

Abdülkadir Güllüoğlu Öğrenci Yurdu: Batıkent Mahallesi 9121 Sokak No: 1 ŞEHİTKAMİL

Gazikent Öğrenci Yurdu: Yeşilkent Mah. Havaalanı Yolu Bulvarı Öğrenci Yurdu Sit. No: 267 /1A / 1 ŞAHİNBEY

25 Aralık Yurt Müdürlüğü: Beştepe Mah. 192090 CADDE NO:61811 Şahinbey/ GAZİANTEP

Nizip Öğrenci Yurdu: Samandöken Mah. Samandöken Sk. No:93 NİZİP

Ukkaşe Öğrenci Yurdu: Arpalı Mah. Arpalı Sk. No:64 /2/1 İSLAHİYE

Oğuzeli Öğrenci Yurdu: Fatih Mahallesi Zahter Sokak No:1 OĞUZELİ

Araban Öğrenci Yurdu: Turgut Özal Mahallesi Cezaevi Caddesi No:65 ARABAN

Kız ve Erkek KYK Yurtları Gaziantep'te Nerede Var, Kaç Tane?

Gaziantep'teki KYK (Kredi ve Yurtlar Kurumu) yurtları, üniversite öğrencilerine konaklama hizmeti sunan devlet yurtlarıdır. KYK yurtları, öğrencilere ekonomik, güvenli ve düzenli bir barınma imkânı sağlar. Gaziantep'te hem kız hem de erkek öğrenciler için farklı KYK yurtları bulunmaktadır.

Gaziantep Merkezinde 7, ilçelerinde ise 4 adet olmakla birlikte toplamda 13 adet KYK yurdu bulunmaktadır.