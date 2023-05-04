Gaziantep Müzeleri - En Ünlü ve Tarihi Gaziantep’teki Müzeler ve İsimleri

Akdeniz ile Güneydoğu'nun kesişim noktasındaki bir şehir olan Gaziantep müzeler bakımından oldukça ilgi çekicidir. Köklü bir geçmişe sahip topraklar üzerinde kurulu Gaziantep müzeleri sayesinde kadim geçmişini gözler önüne serer. Gaziantep'teki müzeler içinde en ünlüsü hiç kuşkusuz Zeugma Mozaik Müzesi'dir. Diğerlerini merak edenler, Gaziantep'te gezilecek müzeler hangileri diye düşünebilir. Gaziantep'teki tarihi müzeler neler? İşte detaylar…

Gaziantep'teki Müzeler Neler?

Toros Dağlarının uzantılarının bulunduğu Gaziantep, sıcak ve kurak iklime sahip olan sınır illerimizden biridir. Suriye ile komşu olan şehrin tarihine bakıldığında, M.Ö. 4000 yıllarına kadar uzandığı görülür. İpek Yolu üzerindeki durak noktalarından biri olduğu için tarih boyunca medeniyetlerin ilgisini çekmeyi başarmıştır. Mezopotamya ile Anadolu arasında köprü görevi gören Gaziantep, söz konusu topraklarda doğan ilk uygarlıklara ev sahipliği yapmıştır. Türkler, Kürtler ve Arapların yüzyıllardır kardeşçe bir arada yaşadığı bu topraklar, Anadolu'nun ilk yerleşim merkezlerinden biridir.

Gaziantep, günümüzde arkeolojik çalışmaların en yoğun yapıldığı bölgeler arasında bulunur. Taş, kalkolitik ve bakır dönemlerinden kalma çok sayıda tarihi kalıntıya sahiptir. Tüm bunlar, Gaziantep Arkeoloji Müzesi ve diğerlerinde sergilenir. Kimin tarafından yapıldığı belli olmayan ve M.S. 2. yüzyıl dönemine ait bir sanat eseri olan "Çingene Kızı" adlı mozaik, bugün Gaziantep'teki Zeugma Mozaik Müzesi'nde bulunur. Yerli ve yabancı ziyaretçiler sadece Çingene Kızı ile değil, aynı zamanda eski çağlardan kalma diğer tarihi kalıntılar ile de ilgilenir. Bu eserlerin sergilendiği müzeler içinde şunlar bulunur:

Zeugma Mozaik Müzesi

Yesemek Açık Hava Müzesi

Bayazhan Gaziantep Kent Müzesi

Hasan Süzer Etnoğrafya Müzesi

Gaziantep Savaş Müzesi

Medusa Cam Müzesi

Hamam Müzesi

Emine Göğüş Gaziantep Mutfak Müzesi

Ömer Ersoy Kültür Merkezi

Gaziantep Arkeoloji Müzesi

Gaziantep Oyun ve Oyuncak Müzesi

İslam Bilim Tarihi Müzesi

Gaziantep'te Gezilecek Yerler Neler?

Güneydoğu'nun incisi Gaziantep'i ziyaret edecek olanlar, ancak gezmeye nereden başlayacağını bilmeyenlerin bazı ziyaret noktalarını öğrenmesi gerekir. Şehrin cazibe noktalarından bazıları şunlardır:

Gaziantep Kalesi

Zincirli Bedesten

Bakırcılar Çarşısı

Kurtuluş Camii

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi

Tarihi Gümrük Hanı

Tarihi Naip Hamamı

Pişirici Mescidi ve Kasteli

Kaleoğlu Mağarası

Masal Parkı

Rumkale

Botanik Bahçesi