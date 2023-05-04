Gaziantep Müzeleri - En Ünlü ve Tarihi Gaziantep’teki Müzeler ve İsimleri

Akdeniz ile Güneydoğu'nun kesişim noktasındaki bir şehir olan Gaziantep müzeler bakımından oldukça ilgi çekicidir. Köklü bir geçmişe sahip topraklar üzerinde kurulu Gaziantep müzeleri sayesinde kadim geçmişini gözler önüne serer. Gaziantep'teki müzeler içinde en ünlüsü hiç kuşkusuz Zeugma Mozaik Müzesi'dir. Diğerlerini merak edenler, Gaziantep'te gezilecek müzeler hangileri diye düşünebilir. Gaziantep'teki tarihi müzeler neler? İşte detaylar…
Toros Dağlarının uzantılarının bulunduğu Gaziantep, sıcak ve kurak iklime sahip olan sınır illerimizden biridir. Suriye ile komşu olan şehrin tarihine bakıldığında, M.Ö. 4000 yıllarına kadar uzandığı görülür. İpek Yolu üzerindeki durak noktalarından biri olduğu için tarih boyunca medeniyetlerin ilgisini çekmeyi başarmıştır. Mezopotamya ile Anadolu arasında köprü görevi gören Gaziantep, söz konusu topraklarda doğan ilk uygarlıklara ev sahipliği yapmıştır. Türkler, Kürtler ve Arapların yüzyıllardır kardeşçe bir arada yaşadığı bu topraklar, Anadolu'nun ilk yerleşim merkezlerinden biridir.
Gaziantep, günümüzde arkeolojik çalışmaların en yoğun yapıldığı bölgeler arasında bulunur. Taş, kalkolitik ve bakır dönemlerinden kalma çok sayıda tarihi kalıntıya sahiptir. Tüm bunlar, Gaziantep Arkeoloji Müzesi ve diğerlerinde sergilenir. Kimin tarafından yapıldığı belli olmayan ve M.S. 2. yüzyıl dönemine ait bir sanat eseri olan "Çingene Kızı" adlı mozaik, bugün Gaziantep'teki Zeugma Mozaik Müzesi'nde bulunur. Yerli ve yabancı ziyaretçiler sadece Çingene Kızı ile değil, aynı zamanda eski çağlardan kalma diğer tarihi kalıntılar ile de ilgilenir. Bu eserlerin sergilendiği müzeler içinde şunlar bulunur:
Zeugma Mozaik Müzesi
Yesemek Açık Hava Müzesi
Bayazhan Gaziantep Kent Müzesi
Hasan Süzer Etnoğrafya Müzesi
Gaziantep Savaş Müzesi
Medusa Cam Müzesi
Hamam Müzesi
Emine Göğüş Gaziantep Mutfak Müzesi
Ömer Ersoy Kültür Merkezi
Gaziantep Arkeoloji Müzesi
Gaziantep Oyun ve Oyuncak Müzesi
İslam Bilim Tarihi Müzesi
Güneydoğu'nun incisi Gaziantep'i ziyaret edecek olanlar, ancak gezmeye nereden başlayacağını bilmeyenlerin bazı ziyaret noktalarını öğrenmesi gerekir. Şehrin cazibe noktalarından bazıları şunlardır:
Gaziantep Kalesi
Zincirli Bedesten
Bakırcılar Çarşısı
Kurtuluş Camii
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi
Tarihi Gümrük Hanı
Tarihi Naip Hamamı
Pişirici Mescidi ve Kasteli
Kaleoğlu Mağarası
Masal Parkı
Rumkale
Botanik Bahçesi