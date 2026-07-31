Gaziantep öğrenci dostu şehirler arasında öne çıkıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, genç odaklı belediyecilik anlayışıyla üniversite öğrencilerinin eğitim sürecini destekleyen uygulamalarını her geçen gün artırıyor. Ulaşımdan barınmaya, ekonomik desteklerden sosyal ve kültürel etkinliklere kadar geniş bir alanda sunulan hizmetlerle Gaziantep, öğrenci dostu kentler arasında öne çıkıyor. Büyükşehir Belediyesi, altyapı yatırımlarının yanı sıra sosyal belediyecilik anlayışıyla gençlerin yaşam standartlarını yükseltmeye yönelik projeler geliştirirken, üniversite eğitimi için kenti tercih eden öğrencilerin eğitim hayatlarını daha konforlu hale getirmeyi hedefliyor.

ULAŞIMDA TÜRKİYE'YE ÖRNEK DESTEK

Öğrencilerin en önemli gider kalemlerinden biri olan ulaşım için önemli bir destek sağlayan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, aylık 400 binişlik öğrenci abonman ücretini 350 liraya düşürdü. Böylece bir yolculuğun maliyeti 1 liranın altına inerken, uygulama Türkiye'de örnek gösterilen sosyal destek projeleri arasında yer aldı. Kent genelindeki toplu ulaşım sistemiyle entegre şekilde yürütülen uygulama sayesinde öğrenciler güvenli ve ekonomik ulaşım imkanına kavuşurken aile bütçesine de katkı sağlanıyor.

SU FATURALARINA YÜZDE 20 İNDİRIM

Belediye, öğrencilerin temel yaşam giderlerini azaltmak amacıyla su faturalarında da destek sağlıyor. Üniversite öğrencilerinin ikamet ettiği konutlarda yüzde 20 indirim uygulanırken özellikle şehir dışından Gaziantep'e gelen öğrencilerin bütçesine önemli katkı sunuluyor.

BARINMA DESTEĞİYLE EĞİTİME GÜVENLİ BAŞLANGIÇ

Üniversite kayıt dönemlerinde yaşanabilecek barınma sorunlarını çözmek amacıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, KYK yurtlarına yerleşemeyen öğrenciler için ücretsiz konaklama desteği veriyor. Bu kapsamda öğrenciler, Gizem Doğan Kamp Merkezi'nde ücretsiz olarak misafir edilerek eğitim hayatına güvenli bir ortamda başlama imkanı buluyor.

BİSİKLET VE ÜCRETSİZ GAZİBİS ÜYELİĞİ

Çevreci ulaşımı teşvik eden belediye, üniversite öğrencilerine bisiklet desteğinin yanı sıra ücretsiz GAZİBİS üyeliği de sağlıyor. Böylece öğrenciler şehir içinde ekonomik ulaşım imkanına kavuşurken bisiklet kullanımının yaygınlaşmasına da katkı sunuluyor. KAMPÜS IÇINDE ÜCRETSIZ RING HIZMETI Üniversite kampüslerinde öğrencilerin ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla ücretsiz ring seferleri de hizmet veriyor. Uygulama sayesinde öğrenciler fakülteler ve derslikler arasında daha hızlı ulaşım sağlayarak zamandan tasarruf ediyor.

EĞİTİM VE BİLİM KENTİ HEDEFİ

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, sanayi ve gastronomide elde edilen başarıyı eğitim, bilim, kültür, sanat ve spor alanlarında da sürdürmeyi hedefliyor. Bu doğrultuda gençlerin akademik ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayan projeler geliştirilirken yıl boyunca bilimsel etkinlikler, kültürel organizasyonlar ve sosyal faaliyetler düzenleniyor.





ÖĞRENCİ DOSTU ŞEHİR KOMİSYONU AKTİF ÇALIŞIYOR

Öğrencilerin taleplerini doğrudan değerlendirmek amacıyla oluşturulan Öğrenci Dostu Şehir Komisyonu da çalışmalarını sürdürüyor. Alt çalışma gruplarıyla faaliyet gösteren komisyon, öğrencilerin sorunlarını düzenli olarak analiz ederek çözüm önerilerini kısa sürede uygulamaya geçiriyor. Böylece gençler şehir yönetiminde söz sahibi oluyor.

GENÇLİK KAMPLARI VE SOSYAL YAŞAM

Gizem Doğan Yaşayarak Öğrenme Merkezi, Erikçe Macera Parkı ve Seyr-i Antep Gençlik Kampı yıl boyunca binlerce genci ağırlıyor. Bu merkezlerde düzenlenen liderlik eğitimleri, takım çalışmaları, sosyal sorumluluk faaliyetleri ve kişisel gelişim programları öğrencilerin akademik yaşamlarının yanında sosyal becerilerini de geliştiriyor. Büyükşehir Belediyesi ayrıca konserler, açık hava sinemaları, spor turnuvaları, fotoğraf yarışmaları, şehir tanıtım gezileri, müze ziyaretleri, Rumkale ve Fırat turları, kültür gezileri ile çeşitli sosyal sorumluluk projeleri düzenleyerek öğrencilerin hem kenti tanımalarına hem de aktif bir üniversite yaşamı sürdürmelerine olanak tanıyor.

GENÇLERİN GELECEĞİNE YATIRIM

Ulaşım, barınma ve ekonomik desteklerin yanı sıra kültür, sanat ve spor faaliyetlerini de tek çatı altında sunan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, öğrenci dostu belediyecilik anlayışını güçlendirmeye devam ediyor. Hayata geçirilen uygulamalarla Gaziantep'in yalnızca eğitim alınan bir şehir değil; gençlerin kendilerini geliştirdiği, sosyal hayata katıldığı ve mezuniyet sonrasında da bağını sürdürdüğü örnek üniversite kentlerinden biri olması hedefleniyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör