Gaziantep Plaka Kodu Nedir? Gaziantep İl Plakası Kaçtır?

Gaziantep, tarihi zenginlikleri, kültürel mirasıyla Türkiye'nin önemli şehirlerinden biri olarak öne çıkmaktadır. Kendine özgü lezzetleriyle ünlü olduğu kadar, coğrafi konumu ve tarih boyunca gördüğü çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmasıyla da dikkat çekmektedir. Gaziantep'in plaka kodu ise, bu kentin araçlarına kimlik kazandıran önemli bir öğedir. Gaziantep plaka kodu nedir, Gaziantep il plakası kaçtır soruları, sıklıkla gündeme gelmektedir.

Gaziantep Plaka Kodu Nedir?

Gaziantep'in plaka kodu 27'dir. Yani, Gaziantep şehrine ait araçların plakalarında "27" sayılı plaka kodu kullanılmaktadır. Eğer trafikte 27 numaralı bir plaka kodu görürseniz, Gaziantep'e aittir.

Gaziantep İl Plakası Kaçtır?