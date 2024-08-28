Gaziantep Rumkale Nerede, Nasıl Gidilir? Gaziantep Rumkale Arası Kaç Km?

Rumkale, hem tarihi hem de doğal açıdan önemli bir noktadır. Kale, Bizans dönemine ait kalıntılarıyla dikkat çeker ve Fırat Nehri üzerinde yer alması nedeniyle eşsiz bir manzaraya sahiptir. Bölgeye yapılan tekne turları, kalenin etrafındaki doğal güzellikleri keşfetmek ve kale içindeki tarihi yapıları görmek için mükemmel bir fırsat sunar. Gaziantep Rumkale nerede, nasıl gidilir, arası kaç km gibi sorulara yanıt bulmak için mekan hakkında bilgi edinmek oldukça önemlidir.

Gaziantep Rumkale Nerede, Nasıl Gidilir?

Rumkale, Gaziantep'in Yavuzeli ilçesine bağlı Kasaba köyü sınırları içerisinde Fırat Nehri ile Merzimen çayı akarsularının kavuştuğu bir yarımadada bulunur. Nasıl ve ne zaman yapıldığı hakkında kesin bir bilgeye sahip olunmasada mimari kalıntıları incelendiğinde Geç Roma dönemi ve Ortaçağ dönemi izlerine sahip olduğu görülmektedir. Rumkale, sadece tarihi dokusuyla değil, aynı zamanda sunduğu doğal güzelliklerle de ziyaretçilerini cezbediyor.

Gaziantep şehir merkezinden Rumkale'ye ulaşmak için birkaç farklı yol tercih edilebilir. İşte detaylı ulaşım bilgileri:

Özel Araç: Gaziantep'ten yola çıkarak yaklaşık 70 km mesafede, Yavuzeli ilçesine uğrayıp yöresel lezzetleri tadabilir, ardından Kasaba Köyü'ne geçerek tekne turu ile kaleye ulaşabilirsiniz. Bu rota, hem tarihi kaleyi ziyaret etmenizi hem de çevreyi keşfetmenizi sağlar.

Toplu Taşıma: Gaziantep şehir merkezinden kalkan otobüslerle Yavuzeli'ne ulaşabilir, buradan da taksi veya minibüslerle Kasaba Köyü'ne geçerek tekne turu yapabilirsiniz.

Organize Turlar: Birçok seyahat acentesi, Gaziantep'ten Rumkale'ye düzenli turlar düzenlemektedir. Bu turlar, ulaşım, rehberlik ve genellikle öğle yemeği gibi hizmetleri içerir.

Gaziantep Rumkale Arası Kaç Km?

Gaziantep ile Rumkale arası mesafe 69 kilometredir. Gaziantep'in Yavuzeli ilçesine bağlı Kasaba köyünden ulaşılan Rumkale, kent merkezine araba ile 1 saat 15 dakika mesafededir. Gaziantep ile Şanlıurfa arasındaki sınırı belirleyen Fırat Nehri'nin Merzimen Çayı ile buluştuğu noktada, bir yarımadanın tepesinde yer alan Rumkale; Şanlıurfa'nın batık kenti Halfeti'ye de tekne ile 15 dakika mesafededir.