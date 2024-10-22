Gaziantep Sivas Arası Kaç Km? Sivas Gaziantep Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Türkiye'nin güneyinde yer alan Gaziantep ile İç Anadolu'nun önemli şehirlerinden biri olan Sivas arasındaki mesafe, hem iş hem de turistik amaçlarla sıkça merak edilen bir konudur. Gaziantep ile Sivas arasındaki mesafe, yolculuk yapmayı planlayanlar için önemli bir bilgi kaynağıdır. Gaziantep Sıvas arası kaç km ve kaç saat sürer sorularının cevaplarını sizler için araştırdık.

Gaziantep Sivas Arası Kaç Km?

Gaziantep ile Sivas şehir merkezleri arasındaki mesafe, karayoluyla 415 kilometre civarındadır. Bu mesafe, kullanılan rotaya ve yolun durumuna göre birkaç kilometre değişiklik gösterebilir. Özellikle D850 ve D200 karayolları kullanılarak yapılan yolculuklar en yaygın olan rotalardır.

Sivas Gaziantep Arası Kaç Saat Sürer?

Gaziantep ile Sivas arasındaki mesafeyi katederken yolculuk süresi, sürüş hızına ve yol koşullarına bağlı olarak değişebilir. Ortalama bir hızla yapılan bir araba yolculuğu genellikle 5-6 saat arasında sürmektedir. Bu süre, trafik durumu, hava koşulları ve yolda yapılacak molalarla uzayabilir ya da kısalabilir.

Yol Durumu ve Trafik

Yolculuğun süresini etkileyen en önemli faktörlerden biri, yolun genel durumu ve trafik yoğunluğudur. Özellikle kış aylarında Sivas çevresinde kar yağışı nedeniyle yollarda zorluklar yaşanabilir. Bu nedenle, kış aylarında yola çıkmadan önce hava durumu ve yol şartları hakkında bilgi almak önemlidir. Yaz aylarında ise yolculuk genellikle daha rahat geçer ve yollar daha açıktır.