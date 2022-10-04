Gazneliler Kimdir, Türk Mü? Gazneli Devleti’nin Kurucusu Kimdir, Nerede ve Ne Zaman Kuruldu?

Günümüzde Afganistan olan bölgede kurulan bir devlet olan Gazneli devleti özellikleri ile de dönemimin diğer devletlerinden ayrılmaktadır. 963 ile1186 yılları arasında hüküm süren bir devlet olan bu devlet ile ilgili en sık araştırılan sorulardan biri de Gaznelileri kim yıktı sorusudur. Kurulduğu bölge açısından da başka büyük devletlerle sıklıkla savaş içinde olan Gazneli devletinin tarih sahnesinde karşımıza çıkan özellikleri ve Gazneli devleti nerede, ne zaman kuruldu sorularının cevaplarına buyurun hep birlikte bakalım.

Gazneli Devleti Kurucusu

Geniş bir hüküm alanı olan Gazneliler 963-1186 yıllarında karşımıza çıkar. Gazneli devletinin kurucusu Alp Tegin olarak karşımıza çıksa da asıl hanedanlığın kurulması Sebük Tigin döneminde olmaktadır. Sebük Tigin zamanında Gazne şehri başkent olmuş ve Gazneliler Samani sultanlarının egemenliğinden ve baskısından kurtulmuştur.

Gazneliler Nerede Kuruldu?

Farsça ismi Ghaznaviyan olan Gazneliler Afganistan'da kurulan ilk Türk-İslam devletlerinden biridir.

Gazneliler Kimdir?

Gazneliler, Afganistan'da kurulmuş ilk Türk-İslam devletlerinden biridir. İran asıllı bir devlet olan Samani devletinden ayrılarak 968 yılında kurulmuş bir devlettir. Türk boyları tarafından kurulmuştur. 225 yıl boyunca İç Asya denilen yerde varlıklarını sürdürmüşlerdir.

Gazneli Devleti Özellikleri

Gazneli devletinin tarih sahnesindeki özelliklerini sizin için liste halinde hazırladık. İşte Gaznelilerin özellikleri;

İlk Türk-İslam devletlerinden biridir.

İsimlerini kuruldukları bölge olan Afganistan'ın Gazne şehrinden almışlardır.

Alp Tigin tarafından kurulmuşlardır.

Devlet en güçlü dönemini Sultan Mahmut dönemidir.

Sultan unvanını kullanan ilk hükümdarları Sultan Mahmut olmuştur.

Hindistan topraklarına yaptıkları seferler ve Hindistan'a hakim olmaları sayesinde İslam dininin yayılmasını sağlamışlardır.

Dağılma dönemine girmeleri Dandanakan savaşını kaybetmeleri ile başlamıştır.

Gaznelileri Kim Yıktı?

Önce dağılma dönemine girip daha sonra yıkılma sürecine geçen Gaznelilerin dağılma dönemine girme sebebi Dandanakan savaşıdır. 1040 yılında Selçuklu Devleti ile girdikleri Dandanakan savaşını kaybeden Gazneliler dağılma ve yıkılma sürecine girmişlerdir.