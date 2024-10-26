Gaznelilerde Vezirler Hangi Unvanı Kullanmıştır? Gaznelilerde Vezire Ne Denir?

Gazneliler, 963-1186 yılları arasında Orta Asya, Afganistan, Hindistan'ın kuzeyi ve Horasan'da hüküm sürmüş olan önemli bir Türk devletidir. Adını başkentleri Gazne şehrinden almışlardır. Türk-İslam dünyasının siyasi, kültürel ve askeri tarihinde önemli bir yere sahip olan bir devlettir. Hindistan'a yaptıkları seferler ve İslam'ın yayılmasındaki rolleri ile bilinirler. Gaznelilerde vezirler hangi unvanı kullanmıştır, vezire ne denir dediğimizde Türk-İslam devletlerinde benzerlik gösterdiğini görürüz.

Gaznelilerde Vezirler Hangi Unvanı Kullanmıştır?

Gazneli Devleti'nde vezirler genellikle "Hâcibü'l-Hüccâb" unvanını kullanmışlardır. Bu unvan, vezirin saray içindeki diğer memurlar üzerindeki denetim ve otoritesini ifade eder.

"Hâcibü'l-Hüccâb" kelimesi Arapçadan gelmektedir ve sözlük anlamı "perde arkasındaki" veya "oda başındaki" şeklindedir. Bu unvan, vezirin sultanın özel odasına giriş çıkışları kontrol etme ve sultanla görüşmek isteyenleri kabul etme yetkisine sahip olduğunu gösterir.

Gaznelilerde Vezire Ne Denir?

Bazı kaynaklarda Gazneli vezirleri için "amîd" unvanına da rastlanabilir. "Amîd", "güvenilir", "dayanak" anlamlarına gelir ve vezirin sultanın güvendiği bir kişi olduğunu ifade eder.

Gazneli Devleti'nde vezirler sadece bu unvanı kullanmakla kalmaz, aynı zamanda "sahib-i divan-ı risâlet" gibi diğer unvanlara da sahip olabilir.