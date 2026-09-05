Gazzeli çocuklar unutulmadı
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2026- 2027 eğitim öğretim yılında Gazzeli çocukları da unutmadı. Okullarda Gazze'de yaşananlara ve dünyanın farklı bölgelerinde savaş ve çatışmaların ortasında kalan çocukların sorunlarına dikkati çekmek amacıyla "Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın" etkinliğini hayata geçirecek. Etkinliklerle öğrencilerin yalnızca kendi haklarının değil, Gazze başta olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan çocukların haklarının da farkında olmaları hedefleniyor. Savaş ve çatışmaların çocukların yaşam, sağlık, güvenlik, eğitim ve oyun hakları üzerindeki etkileri öğrencilere anlatılacak. Uçurtmalar ise Gazzeli çocukların oyun, özgürlük ve umutlarının ortak sembolü olacak. Öğrenciler barış, güven, kardeşlik ve dayanışma mesajlarını hazırlayacakları uçurtmalar ve sanatsal çalışmalarla gökyüzüne taşıyacak. Uçurtma tasarımlarının yanı sıra resim ve sergi çalışmaları yapılacak, öğrenciler Gazze'deki çocuklara yönelik mesajlar hazırlayacak. Barış, güvenlik, dayanışma ve eğitim hakkı farklı etkinliklerle ele alınacak. "Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın" etkinlikleri 14-18 Eylül tarihleri arasında 81 ilde valiliklerin koordinasyonunda gerçekleştirilecek. Velilerin de çocuklarıyla etkinliklere katılması teşvik edilecek.
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