Gazzeli öğrencilere devlet eli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, ailesi veya kendisi Filistin'in Gazze şehrinde ikamet eden tezli yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin öğrenim ücreti devlet tarafından karşılanacak. Öte yandan, 17 Kasım'da Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile ailesi veya kendisi Filistin'in Gazze şehrinde ikamet eden ve Türkiye'deki herhangi bir devlet yükseköğretim kurumunda örgün öğretim programına devam eden önlisans ve lisans öğrencilerinin ödemeleri gereken öğrenim ücretinin devlet tarafından karşılanacağı bildirilmişti. Yükseköğretim Kurulu'ndan alınan bilgiye göre Türkiye'de bugün 1992 Filistinli öğrenci lisans öğrenimi görüyor. Doktora programlarında ise toplam 277, tezli yüksek lisans programlarında da 275 Filistinli öğrenci var. Filistinli önlisans öğrenci sayısı ise 280.