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Giriş Tarihi: 12.4.2022 13:34 Son Güncelleme: 12.4.2022 13:34

GB Nerenin Plakası? GB Hangi Ülkenin Plaka Kodu Ve Açılımı Ne?

GB Nerenin Plakası? GB Hangi Ülkenin Plaka Kodu Ve Açılımı Ne?

Plakalar hem ulusal hem de uluslararası olarak araçların hangi ülke ve şehre ait olduklarının tescillenmiş halleridir. Hiçbir araç plakasız olarak kullanılmamaktadır. Araçların en önemli parçalarından biri de plakalardır. Özellikle yurt dışına çıkan araçların hangi ülkeden geldiğinin bilinmesi için de plakalar oldukça önemlidir. Yurt dışı kayıtlı olan araç plaka kodlarından biri de GB'dir. GB plakasına ülkemizde de birçok kişinin karşılaşma ihtimali yüksektir. Peki, GB nerenin plakasıdır?

Ülkelerin plaka kodları hemen hemen her dönemde merak edilen bir konudur. Çünkü yabancı kodlu plakalar ülkemizde sıklıkla görülür ve bunların hangi ülkeden geldikleri de birçok kişinin ilgisini çeker. GB kodlu plaka da dikkat çeken araç plakalarından biridir. Peki, GB hangi ülkenin plaka kodudur?

GB nerenin plakası?

GB kodlu araç plakası Birleşik Krallığa aittir. 1910 yılında kullanılmaya başlandığı bilinmektedir. GB kodlu plaka Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda bölgelerini de içine alarak kullanılmaktadır.

GB hangi ülkenin plakası?

Her yabancı plakada olduğu gibi GB kodlu plakanın da hangi ülkeye ait olduğu araştırılmaktadır. GB hangi ülkenin plakasıdır sorusunun cevabı ise Birleşik Krallık'tır. GB plakalı araçları görenler plakanın Birleşik Krallığa ait olduğunu bilmelidir. Bu bölgeden de sıklıkla turist çeken bir ülke olduğumuzdan GB kodlu plakalar ile karşılaşmak da oldukça mümkündür.

Ülkelerin plaka kodları

  • Bosna-Hersek: BIH
  • Danimarka: DK
  • Güney Kore: ROK
  • Japonya: J
  • Kenya: EAK
  • Lüksemburg: L
  • Mozambik: MOC
  • El Salvador: ES
  • Lübnan: RL
  • Güney Afrika: ZA
  • Ürdün: HKJ
  • Slovenya: SLO
  • Vietnam: VN
  • Yemen: YEM
  • Özbekistan: UZ
  • Venezuela: YV
  • Tacikistan: TJ
  • Türkmenistan: TM

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GB Nerenin Plakası? GB Hangi Ülkenin Plaka Kodu Ve Açılımı Ne?
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