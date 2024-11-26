GBP Hangi Para Birimi? GBP Para Birimi Hangi Ülkeye Aittir, Açılımı Ne?

Dünya çapında farklı ülkeler kendi ekonomik sistemlerini yönetmek ve uluslararası ticarette yer almak için çeşitli para birimlerini kullanır. Bu para birimlerinin tanımlanması, global finans dünyasında kolaylık sağlamak adına üç harfli uluslararası kodlarla yapılır. GBP hangi para birimi, para birimi hangi ülkeye aittir, açılımı ne gibi konulara açıklık getirmek gerekir ise uluslararası bir para kodudur ve dünya genelinde en eski ve en tanınmış para birimlerinden biridir.

GBP Hangi Para Birimi?

Sterlin, dünya tarihindeki en eski para birimlerinden biridir ve 8. yüzyıla kadar uzanan köklü bir geçmişe sahiptir. Bu uzun tarih, para biriminin modern ekonomi üzerindeki güçlü etkisinin nedenlerinden biridir. Sterlin, adını "sterling" adı verilen eski bir gümüş para biriminden alır. Orta Çağ İngiltere'sinde bir pound ağırlığında (yaklaşık 450 gram) saf gümüş, 240 "sterling" değerindeydi. Bu yüzden pound, hem bir ağırlık birimi hem de bir para birimi olarak kullanılmaya başlandı.

GBP Para Birimi Hangi Ülkeye Aittir, Açılımı Ne?

GBP, "Great Britain Pound" (Büyük Britanya Poundu) ifadesinin kısaltmasıdır. Pound, Birleşik Krallık'ın resmi para birimidir ve bu ülkeleri şunlar oluşturur:

1.İngiltere

2.İskoçya

3.Galler

4.Kuzey İrlanda

Buna ek olarak, Birleşik Krallık'a bağlı bazı denizaşırı bölgeler de İngiliz Sterlini'ni resmi para birimi olarak kullanır. Bunlar arasında Man Adası, Cebelitarık ve Falkland Adaları gibi bölgeler bulunur.

Sterlin, dünya genelinde sadece "GBP" veya "Sterlin" adıyla değil, çoğu zaman "Pound" olarak da bilinir. Resmi olarak bir pound, 100 pence'e bölünür ve İngiltere'de günlük alışverişte yaygın olarak kullanılır.