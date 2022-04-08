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Giriş Tarihi: 8.4.2022 11:39 Son Güncelleme: 8.4.2022 11:39

GE Nerenin Plakası? GE Hangi Ülkenin Plaka Kodu Ve Açılımı Ne?

GE Nerenin Plakası? GE Hangi Ülkenin Plaka Kodu Ve Açılımı Ne?

Dünyada milyonlarca plaka bulunmaktadır. Her plaka kendi ülke sınırları içerisinde ve hepsi birbirinden farklı olacak şekilde oluşturulmuştur. Bu plakalardan biri de GE harflerinden oluşan uluslararası bir plakadır. Her yabancı plaka gibi GE plakasının da hangi ülkeye ait olduğu merak edilmektedir. Peki, GE plakası hangi ülkenindir.

Hemen hemen her gün hiç tanımadığımız, bize yabancı pek çok plaka ile karşılarız. Kimisini sık sık gördüğümüz için hangi ülkeye ait olduğunu anlarız, kimisinin de nerenin plakası olduğunu merak ederiz. GE harfli plaka, komşu ülkemize ait bir plaka olduğu için aşina olanlar vardır. Ancak bilmeyenler için GE plakasının hangi ülkeye ait olduğunu bu içerikte sizler için derledik.

GE nerenin plakası?

Uluslararası plakalardan biri de GE ile başlayan plakadır. GE, Gürcistan'a ait plakadır. Komşu ülkelerimizden biri olan Gürcistan plakasını özellikle Karadeniz bölgesinde daha sık görebilmek mümkündür.

GE hangi ülkenin plakası?

Gürcistan'ın plaka kodu GE'dir. Ülke, GE plakasını 1992 yılında kullanmaya başladığı bilinmektedir. Gürcistan'ın şehir kodları ile 2 ya da 3 harf kullanılarak oluşturulmaktadır.

Bazı Ülke Plakaları

  • AG-Antigua ve Barbuda
  • AL-Arnavutluk
  • AND-Andorra
  • ANG-Angola
  • ARK-Antarktika
  • AM-Ermenistan
  • BG-Bulgaristan
  • BY-Belarus
  • CY-Kıbrıs Cumhuriyeti
  • ET-Mısır
  • F-Fransa
  • GR-Yunanistan
  • KSA-Suudi Arabistan
  • IRQ-Irak
  • N-Norveç
  • PS-Filistin

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GE Nerenin Plakası? GE Hangi Ülkenin Plaka Kodu Ve Açılımı Ne?
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