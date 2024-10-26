Gebze Teknik Üniversitesi Bölümleri - Gebze Teknik Üniversitesi’nde Hangi Bölümler Var?

Gebze Teknik Üniversitesi, sunduğu çeşitli bölümlerle öğrencilerin akademik ve mesleki hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Gebze Teknik Üniversitesi bölümleri geleceğin lider mühendislerini, bilim insanlarını ve yöneticilerini yetiştirmeyi hedeflemektedir. Gebze Teknik Üniversitesi'nde hangi bölümler var sorusundan ziyade, disiplinler arası eğitim anlayışı, güçlü akademik kadro ve araştırma olanaklarına sahip olduğunu bilmemiz lazım.

Gebze Teknik Üniversitesi Bölümleri

Üniversitede yer alan başlıca fakülteler ve bu fakültelerdeki bölümler şu şekildedir:

1. Mühendislik Fakültesi

Mühendislik Fakültesi, GTÜ'nün en temel ve köklü fakültelerinden biridir. Öğrencilerin mühendislik bilgilerini teorik ve pratik olarak geliştirmelerini sağlayan çeşitli bölümler bulunmaktadır:

• Bilgisayar Mühendisliği

• Biyomühendislik

• Çevre Mühendisliği

• Elektronik Mühendisliği

• İnşaat Mühendisliği

• Harita Mühendisliği

• Kimya Mühendisliği

• Makine Mühendisliği

• Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

2.Temel Bilimler Fakültesi

• Fizik

• Kimya

• Biyoloji

• Moleküler Biyoloji ve Genetik

3. Mimarlık Fakültesi

Mimarlık Fakültesi, mimari tasarım ve uygulama konularında eğitim vermektedir. Bu fakültede, öğrenciler hem estetik hem de işlevsel mimari çözümler geliştirmeyi öğrenirler. Bölümler arasında:

• Mimarlık

• Şehir ve Bölge Planlama

• Endüstriyel Tasarım

Gebze Teknik Üniversitesi'nde Hangi Bölümler Var?

1.Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi

• Uçak Mühendisliği Bölümü

2.İşletme Fakültesi

Bu fakülte, ekonomi, işletme ve yönetim alanlarında eğitim vermektedir. İçerisinde yer alan bölümler:

• İktisat

• İşletme

• Strateji Bilimi

• Yönetim Bilişim Sistemleri