Geç Eş Anlamlısı Nedir? Geç Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Türkçe'de zamanla ilgili olarak sonradan gelen ya da belirli bir zaman diliminin bitiminden sonra olan anlamına gelen geç kelimesi aynı zamanda dilimizde genellikle zaman zarfı olarak kullanılmaktadır. Eş anlamlı kelimelerin cümle ve ifadelerde birbirlerinin yerine kullanılması anlamda hiçbir bozukluğa yol açmamakla beraber kelime dağarcığı zengin olan dillerde eş anlamlı kelime sayısı oldukça fazladır. Bu yüzden geç kelimesinin eş anlamı olan sözcük ve cümle içinde kullanımı cümlede herhangi bir anlatım bozukluğuna yol açmamaktadır.

Geç Eş Anlamlısı Nedir?

TDK tarafından geç kelimesinin eş anlamlı karşılığı olarak sonra ve son kelimeleri karşımıza çıkmaktadır.

Geç Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Sinemaya sonra geldiği için karanlık salonda yerini bulmakta zorlandı.

Aile üyeleriyle yenilen yemeğe sonra katıldığı için yiyecek pek bir şey bulamadı.

Konser başlamıştı ve o konsere son gelmişti.

Akşam yemeğine son katıldığı için tüm güzel yemekleri kaçırmıştı.