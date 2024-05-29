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Giriş Tarihi: 29.5.2024 10:38 Son Güncelleme: 29.5.2024 10:38

Geç Eş Anlamlısı Nedir? Geç Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Eş anlamlı kelimeler, dilimizde aynı ya da benzer anlamları taşıyan sözcüklerdir. Bu kelimeler, dilin zenginliğini ve ifade gücünü artırır. Günlük konuşmalarda ve yazılı metinlerde, eş anlamlı kelimelerin uygun kullanımı, anlatımı daha akıcı ve etkileyici kılar. Doğru kullanımla metinlerde çeşitlilik sağlanır. Bu sebepten ötürü, Türkçe’de birçok eş anlamı olan kelime gibi geç kelimesinin eş anlamlısı nedir sorusunun cevabı ve geç kelimesinin eş anlamı olan sözcük ve cümle içerisinde kullanımı dilin ifade gücü açısından önemlidir.

Geç Eş Anlamlısı Nedir? Geç Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Türkçe'de zamanla ilgili olarak sonradan gelen ya da belirli bir zaman diliminin bitiminden sonra olan anlamına gelen geç kelimesi aynı zamanda dilimizde genellikle zaman zarfı olarak kullanılmaktadır. Eş anlamlı kelimelerin cümle ve ifadelerde birbirlerinin yerine kullanılması anlamda hiçbir bozukluğa yol açmamakla beraber kelime dağarcığı zengin olan dillerde eş anlamlı kelime sayısı oldukça fazladır. Bu yüzden geç kelimesinin eş anlamı olan sözcük ve cümle içinde kullanımı cümlede herhangi bir anlatım bozukluğuna yol açmamaktadır.

Geç Eş Anlamlısı Nedir?

TDK tarafından geç kelimesinin eş anlamlı karşılığı olarak sonra ve son kelimeleri karşımıza çıkmaktadır.

Geç Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Sinemaya sonra geldiği için karanlık salonda yerini bulmakta zorlandı.

Aile üyeleriyle yenilen yemeğe sonra katıldığı için yiyecek pek bir şey bulamadı.

Konser başlamıştı ve o konsere son gelmişti.

Akşam yemeğine son katıldığı için tüm güzel yemekleri kaçırmıştı.

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Geç Eş Anlamlısı Nedir? Geç Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı
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