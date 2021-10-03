Gece Eş Anlamlısı Nedir? Gece Kelimesinin Eş Anlamlısı

Gece kelimesi 9. yüzyıldan bu yana varlığını sürdüren oldukça eski bir sözcüktür. Etimolojik açıdan bakıldığında eski Türkçe bir sözcük olan gece kelimesi günümüzde halen sıklıkla kullanılmaktadır. Özellikle son yıllarda bir kadın ismi olarak da popülerlik kazanan gece kelimesi hakkında bilgi sahibi olmak için içeriğimizi okumanız yeterli!

GECE EŞ ANLAMLISI

Gece kelimesinin dilimizde birkaç tane eş anlamlısı bulunmaktadır. Türk Dil Kurumuna göre gecenin eş anlamlısı akşam kelimesidir. Bu iki kelime birbiri yerine rahatlıkla kullanılabilmektedir. Ayrıca belirtmekte fayda var ki gece eş anlamlısı olarak şeb veya tün kelimeleri de kullanılabilmektedir. Yine de halk arasında gece kelimesinin eş anlamlısı olarak genellikle akşam kelimesi kullanılmaktadır. Gece kelimesinin zıt anlamlısı ise gündüzdür.

GECE NE DEMEK? TÜRK DİL KURUMU'NA GÖRE GECE TANIMI

Gece sözcüğü Eski Türkçe kökenli bir kelimedir. Gece kelimesi Eski Türkçe de geri kalmak veya gecikmek anlamlarına gelen "keç" fiilinden türeyerek dilimize girmiştir. Gece sözcüğü "keç" fiilinden sonra "+a" ekinin gelmesi ile oluşmuştur. Yapılan araştırmalar gece kelimesinin tarihte ilk olarak 9. yüzyılda Orhun alfabesi ile yazılmış olan Irk Bitig isimli Türkçe kehanet kitabında geçtiğini ortaya koymuştur. Görüleceği üzere gece kelimesi oldukça eski bir sözcüktür.

Gece kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre 3 farklı anlamı bulunmaktadır. Gece kelimesinin ilk anlamı akşam saat 22.00'den itibaren başlayarak gün doğumuna kadar geçen zaman anlamına gelen günün bir bölümünü ifade etmektedir. Gece sözcüğünün bir diğer anlamı ise "bir zaman zarfındaki karanlık" manasına gelmektedir. Bu sözcüğün anlamlarından bir diğeri ise bir grup insanın akşam saatlerinde eğlence yahut anma gibi amaçlarla bir araya gelmesini ifade etmektedir.