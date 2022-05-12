Gece Gündüz Nasıl Oluşur? Kısaca Gündüz Gece Oluşumu Nasıl Gerçekleşir?

Dünya'nın dönüşü ve güneş sayesinde doğal ışık ve sıcaklık olaylarının yanı sıra gece ya da gündüz oluşumuna şahit oluyoruz. Özellikle ortaokul öğrencilerinin bilmesi gereken konulardan biri olan gece ve gündüz oluşumu hakkında tüm bilgileri bu yazımızda derledik.

Gece Gündüz Nasıl Oluşur?

Dünya'nın kendi ekseni etrafında dönmesi gece ve gündüz oluşumunun en kolay açıklamasıdır. Dünya sürekli olarak güneş sistemi etrafında döndüğü için güneşte bulunan ışık kaynağını döndüğü tarafa alır. Dünya 24 saat boyunca kendi ekseni etrafında dönerken genellikle 12 saatte dünya diğer yüzünü dönmüş olur.

Gündüz Gece Oluşumu Nasıl Gerçekleşir?

Dünya'nın 24 saatte dönüşümünü tamamlaması bir gün nasıl oluşur? Sorusunu cevaplamaya yardımcı olur. Dünya'nın günlük dönmesini tamamlamaya yakın olduğu saatlerde güneş, ufuk çizgisine doğru kaymaya başlar. Bu da bizlere gün batımı olarak görünür. Ancak, Dünya'nın güneşe dönüş süresi, mevsim, eksen gibi birçok nedenlerle gecikebilir ya da kısalabilir.

Güneş ışınlarının geliş açısına göre de değişebilen gece gündüz oluşumu, bazı bölgelerde oldukça kısa sürebilmektedir. Bunun sebebi ise Dünya'nın kutuplara göre basık ekvatora göre ise şiş olmasından kaynaklanmaktadır. Kısacası gece ve gündüz oluşumu Dünya'nın kendi ekseni etrafında dönmesi ile oluşmaktadır. Dünya'nın güneşe bakan tarafında gündüz oluşurken güneşe bakmayan tarafı karanlık yani gece olur.