Gece Şiirleri - En Güzel Kısa, Uzun, 1, 2, 3, 4 Kıtalık Akşam ve Gece İle İlgili Şiirler

Akşamın son demlerinde, gözlerimizi kapatıp geceyle buluştuğumuzda, insanın içsel bir keşfe çıkması kaçınılmazdır. Akşamın romantik atmosferi, geceyle birleşerek içsel bir sükûnetin kapılarını aralar. İnsan, bu sessiz geçişte iç dünyasında kaybolur; rüyalarla, umutlarla ve hayallerle dolu bir yolculuğa çıkar. Bu yolculukta sizlere gece şiirleri, en güzel kısa, uzun, 1, 2, 3, 4 kıtalık akşam ve gece ile ilgili şiirler eşlik edebilir.

Gece Şiirleri

Şiir 1: "Yıldızların Gözyaşları"

Gökyüzü siyah bir örtü gibi örtünce dünyayı,

Yıldızlar belirir parıl parıl, ışıldarlar.

Gece, sessizliğin hüküm sürdüğü bir krallıktır,

Yıldızların gözyaşları, gecenin kuytularında saklı.

Şiir 2: "Ay Işığında Rüya"

Ay yavaşça gökyüzüne tırmanırken,

Işığını dünyaya saçar nazlı nazlı.

Gece, rüyaların serbest olduğu bir meydan,

Ay ışığında dans eder gölge figürleri.

Şiir 3: "Karanlığın Kucağında"

Karanlık örtüsünü serer gece,

Gizemli bir atmosfer içinde sarar her şeyi.

Rüzgarın hafif dokunuşuyla dans eder ağaçlar,

Gece, sessizliğin en derin anıdır.

Şiir 4: "O Gece"

Şair: Özdemir Asaf

O gece ben olmayacağım.

Utancımdan bakamadığım aynalarda

Güldüğünüzü görecek

Anlayacaksınız.



Her gece birinin olmadığı gecedir.

Gecelerinizi karıştıracak gitgide

Olmayanlarınızın çoğalması.

Benim olmadığımı duyduğunuz bir gece

Korkacaksınız.

Şimdiden düşünüyorum son kalanımızı

Son gidenimizin bu gecesinde.

Ama bir gece olacak, ortalarda bir gece..

İçinde siz de olmayacaksınız,

Ayrıca.

En Güzel Kısa, Uzun, 1, 2, 3, 4 Kıtalık Akşam ve Gece İle İlgili Şiirler

Kısa Şiir:

Günün son deminde akşam gelir,

Rengarenk gökyüzü, huzurla dolu.

Gece, sessizlikle sarar her yanı,

Yıldızlarla süzülen bir rüya zamanı.

Uzun Şiir:

Gökyüzü, güneşin alnını sevda ile öptüğü an,

Rengarenk tonlarda başlar akşamın masalı.

Gökyüzü ressamın tuvali, akşamın nazlı kızı,

Ve gece, sessiz adımlarla sahneye çıkar.

Dalgın bir melodiyle batan güneşin ardında,

Yavaşça silinir günün karmaşası.

Akşamın huzurunda, doğanın sakin nefesi,

Her şeyi sarar bir örtü gibi, huzurla dolu.

İlk yıldızlar belirir gökyüzünde,

Birer birer parlarlar sonsuz uzaklıkta.

Ay, gümüş bir tüy gibi yükselir yavaşça,

Geceye ışık saçar, sessizce konuşur.

Karanlığın kucağında açar çiçeklerini gece,

Gizemli bir atmosfer içinde uyanır her şey.

Rüzgarın hafif dokunuşu, ağaçların fısıltısı,

Gece, sessizliğin en derin anıdır.

1 Kıtalık Şiir:

Akşamın sükûneti, günün yorgunluğunu alır,

Gökyüzü, soluk mavinin kollarında sarar.

Gece, sessizce gelir, yıldızlarla süslenir,

Doğanın melodisi, akşamın son notasıdır.

2 Kıtalık Şiir:

Güneş batarken renkleri savurur akşam,

Rüzgarla dans eden yapraklar, hafif bir melodi.

Gece, sessiz adımlarla gelir, karanlık bir örtüyle örter her şeyi,

Yıldızlarla parıldayan bir sahne, gökyüzünün masalı.

Akşam, güneşin son dansıdır,

Renk cümbüşüyle boyar gökyüzünü.

Karanlık çöker, gece yavaşça gelir,

Yıldızlarla bezenmiş bir örtü gibi örtünür her şey.

3 Kıtalık Şiir:

Akşamın huzurunda dinginlik var,

Günün koşuşturmasından sonra rahatlama.

Gece, yavaşça gelir, karanlık bir örtüyle örter her şeyi,

Gökyüzü, yıldızların ışıltısıyla parıldar.

Akşamın tonları, gökyüzünde bir ressamın elinden çıkmış gibidir,

Renkleri solarken, gece yavaşça sahneye çıkar.

Yıldızlarla dans eden gece, sessizliğiyle sarar her yeri,

Akşamın sükûnetinde, doğanın melodisiyle huzur bulur insan.

Sokak lambaları yanar, şehir uykuya dalar,

Işıklar birer birer söner, sessizlik çöker.

Gece, gözlerimizi kapatıp düşlediğimiz yer,

Rüyalarımızın kahramanı, gökyüzündeki ışık.

4 Kıtalık Şiir:

Gökyüzü, yıldızlarla süslü bir kumaş gibi,

Her biri bir öykü, bir serüven anlatır.

Ufuk çizgisinde kaybolur zamanın izi,

Gece, sonsuzluğa açılan bir penceredir.

Saatler geçer, gökyüzü değişir renk,

Ayın ışığında dans eden gölge figürleri.

Gece, sessizlikte sürükler zamanı,

Gökyüzü, geceyle birlikte yazılan büyülü bir şiir.

Ve gökyüzü, birer birer kapanır perdelerini,

Güneşin uykusundan önceki son perde.

Gecenin sessizliği, gökyüzünde bir yolculuk,

Gece, gözlerimizin içine baktığında anlatır hikayesini.

Karanlığın içinde kaybolur her iz,

Gece, sessiz adımlarla gelir, dünyayı sarar.

Rüyalar, gökyüzünün öte yanında bekler,

Gece, içsel bir yolculuk, huzurla dolu bir zaman.