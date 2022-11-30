Kelime anlamı olarak; günün sonunu ifade eden sözcük olan ve günlük kullanımda da sıkça tercih edilen gece zıt anlamlısı merak ediliyor. Hem mecazi hem de gerçek anlamı olan bu sözcük pek çok alanda kullanılır. Özellikle cümlelere mecazi anlam katmak amacıyla soyut kullanımda fazlaca tercih edilmesi ile bilinir. Güneş'in batışından günün ağarmasına değin geçen süre olarak bilinen ya da bu süre içinde yer alan karanlık olarak adlandırılan gece zıt anlamlısı nedir? Gecenin zıt anlamlısı olan sözcük hangisidir?

GECE ZIT ANLAMLISI NEDİR?

Gece zıt anlamlısı, ona tam zıddı anlamı gelen yani karşıt anlamı olarak gündüz kelimesidir. Yani gece zıt anlamlısı gündüzdür. Her iki kelime de hem mecazi hem de gerçek anlamı ile kullanılabildiği gibi birbirleri yerine kullanılamazlar. Ancak farklı anlamları ifade ettiklerinden karşıt anlamlı olarak tercih edilebilirler.

GECE NE DEMEK?

*Güneş'in batışından günün ağarmasına değin geçen süre.

*Bu süre içinde yer alan karanlık.

*Gece, akşamın sona ermesinden sonra, sabah Güneş'in doğuşuyla sona eren zaman dilimi.