Gecenin Ucunda Özeti - Gecenin Ucunda Romanının Olay Örgüsü, İncelemesi ve Ana Fikri

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Gecenin Ucunda Özeti

Gecenin Ucunda, 1961 yılında Peride Celal tarafından yazılmış bir romandır. Roman, İkinci Dünya Savaşı sonrasında İstanbul'da yaşanan olayları anlatır. Romanda savaşın insan hayatına etkileri, yoksulluk ve çaresizlik üzerinde durulmaktadır. Aynı zamanda insanların hayatta kalma mücadeleleri ele alınmaktadır.

Gecenin Ucunda Romanının Yapı Unsurları ve Roman İncelemesi

Gecenin Ucunda kitabının başkahramanı Nuran'dır. Nuran'ın genç yaşta babası ölmüştür. Bu ölümden sonra Nuran, evin geçimini sağlamak adına çalışmak zorunda kalmıştır. Nuran'ın hayatı savaş nedeniyle zorlu şekilde geçmektedir. Yoksullukla birlikte hayatta kalma mücadelesi bambaşka bir hal alır.

Romandaki diğer bir karakter de Nuran'ın kız kardeşi olan Ayşe'dir. Ayşe, aynı zamanda Nuran'ı kıskanmaktadır. Bu nedenle Nuran'ın hayatına sürekli müdahale etmeye çalışır. Ayşe aynı zamanda İstanbul'da savaş sonrası kendine yer edinmeye çalışan birçok kadının da temsilcisidir.

Gecenin Ucunda romanında savaş sonrası İstanbul şartları ayrıntılı şekilde ele alınmıştır. Yoksulluk, işsizlik, açlık ve çaresizliğin hüküm sürdüğü İstanbul'da aynı zamanda şehrin güzelliği de dikkat çekmektedir. Romanda açık şekilde ifade edilen bir diğer tema da bireyin toplumla olan ilişkisidir.