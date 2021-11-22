Türkçede kişiler kelimelerin ilk kullanımlarının yanı sıra eş anlamlı kelimelerini de merak eder ve araştırır. Özellikle günlük konuşmalarımızda sıklıkla başvurduğumuz bu kelimeler ile daha net ifadeler kullanabiliriz. Anlamı ve eş anlamlı merak edilen kelimeler arasında yer alan geçmiş kelimesi hakkında merak edilenleri ise sizler için bir araya getirdik. İşte merak edilen Geçmiş eş anlamlısı nedir? Geçmiş kelimesinin eş anlamlısı sorularının cevapları.

Geçmiş kelimesinin anlamı

Geçmiş kelimesi anlaşılacağı üzere, üzerinden zaman geçen olay, geçip giden olarak tanımlanır. Geçmiş kelimesi zamanları belirtmek için kullanılan bir kelimedir. Bir ürünün son kullanma tarihinin bitmesi geçmiş tarih olarak ifade edilebileceği gibi, yaş almak da geçmiş ile ifade edilir. Geçmiş kelimesinin kökeni bilinmez. Geçmek fiilinden türeyerek kullanılan bir kelimedir.

Geçmiş kelimesinin eş anlamlısı

Geçmiş kelimesinin dört farklı eş anlamlı kelimesi bulunur. Bunlar evvel, mazi, dün ve geridir. Kişiler geçmiş kelimesi yerine rahatlıkla dün, mazi, evvel ve geri kelimelerini kullanabilir. Geçmiş kelimesinin eş anlamlıları da cümle içerisinde herhangi bir anlatım ve yapı bozukluğuna yol açmayacak ve istenilen anlamı cümleye katmaya devam edecektir. Kişiler geçmiş yerine bu eş kelimeleri kullanarak kelime dağarcıklarını da geliştirdiklerini gösterme imkanı bulacaktır.

Geçmiş kelimesinin cümle içinde örnek kullanım

Türk Dil Kurumu'na göre üzerinden zaman geçen olay, geçip giden zaman olarak tanımlanan geçmiş kelimesi ile kurulabilecek cümleler aşağıdaki gibidir:

Tarihi geçmiş sütü içtiği için gıda zehirlenmesi yaşadı.

Geçmişini bilmeyen geleceğini de bilemez.

Geçmişle birlikte her şeyi silip yeni bir hayata başladık.

Geçmiş kelimesinin eş anlamlısı cümle içinde örnek kullanım

Geçmiş kelimesinin eş anlamlıları olan evvel, dün, geri ve mazi ile kurulabilecek örnek cümleler aşağıdaki gibidir: