Geçmiş Zıt Anlamlısı Nedir? Geçmiş Kelimesinin Zıt Anlamlısı Olan Sözcük

Geçmiş kelimesinin en önemli görevi sıfattır. Bunun yanında geçmiş kelimesi birçok anlam biçimlerini bünyesinde barındırmaktadır. Bazı yerlerde terim anlamıyla, bazı yerlerde de halk ağzından kullanımları da bulunmaktadır. Fakat çoğunlukla gerçek anlamıyla kullanılan bir kelimedir. Ayrıca geçmiş kelimesinin oldukça kuvvetli anlam dağarcığı bulunmaktadır.

GEÇMİŞ KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR?

Geçmiş kelimesi anlam çeşitliliği fazla olan bir kelimedir. Bu kelimenin eş anlamlısı günümüzde çok sık kullanılmasa da önemlidir. Geçmiş kelimesinin eş anlamlısı 'mazi' kelimesidir. Geçmiş kelimesinin anlamlarına baktığımızda genel olarak zaman olarak geride yer almış ifadesi çerçevesinde gelişe bir anlam dağarcığı görmekteyiz. Bu bilgilere bakarak geçmiş kelimesinin anlamları şunlardır:

Zaman olarak geride yer almış, geride kalmış olan.

Geçmek eylemini yapmış.

(meyve için) çok olgunlaşmış ya da çürümeye yüz tutmuş.

Bugüne göre geride kalmış olan zaman.

Arkada kalan yaşam.

Kişinin ölmüş yakınları.

Geçmiş olsun.(halk ağzından)

Geride kalmış olan günler.(halk ağzından)

(biriyle) aralarında çok eskilere uzanan bir ilişki, dostluk, arkadaşlık bulunmak.

GEÇMİŞ KELİMESİNİN ZIT ANLAMLISI

Geçmiş kelimesinin anlam dağarcığına baktığımızda, anlam ilişkisinin kuvvetli olduğu anlaşılacaktır. Bunun nedenlerinden biri de geçmiş kelimesinin günümüzde çok sık kullanılmasından kaynaklanmaktadır. Geçmiş kelimesinin anlam ilişkilerinden en kuvvetlisi ise zıt anlamdır. Buna göre geçmiş kelimesinin zıt anlamlıları 'gelecek, ati, ertesi' kelimeleridir. Geçmiş ve gelecek kelimesini daha iyi ayırt etmek için aşağıdaki cümle örneklerine bakabilirsiniz: